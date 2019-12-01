Расстрел в Киеве: стало известно, кто угрожал семье депутата расправой

Депутат Киевсовета Вячеслав Соболев, на которого 1 декабря в Киеве было совершено покушение, несколько лет находится в жестком конфликте с еще одним влиятельным "донецким".

Соболев еще в 2016 году открыто заявил об угрозах и назвал имя виновника - Артур Емельянов. Сегодня Емельянов уже экс-судья Высшего хозяйственного суда, решение об увольнении в январе 2019 года принял Высший совет правосудия.

Вячеслав Соболев в результате покушения остался жив, но погиб его ребенок

"На днях подбросили записку с угрозами и фонарик. Намекнули на лазерный прицел. На фото вы можете видеть, как она выглядела. Я не реагировал на грязь и оскорбления в мой адрес, которые в последнее время распространяют в социальных сетях и СМИ. Видимо, понимая, что грязные кампании против меня не дают результата, заказчики перешли на новый уровень. Мириться с угрозами в адрес семьи - не буду. У меня достаточно способов защитить себя и своих близких, и законным образом привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей", - отметил он .

Записка с угрозами, 2016 год

В 2016 году Соболев заявил, что Емельянову удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария" для оказания давления на него. Вместе, как говорит Соболев, они преследуют одну цель – отнять недвижимость в Мариуполе.

"Знаю, что организатором травли является группа рейдеров, в которую входят Руслан Брославский и Павел Малик. Возглавляет группу судья Хозяйственного суда Артур Емельянов. Еще до начала войны им удалось отобрать у меня недвижимость в Донецке, а сейчас они намерены рейдерским способом захватить торговый комплекс в Мариуполе. Знаю также, что исполнителями их уголовных замыслов являются представители добровольческого батальона "Святая Мария", который контролируется народным депутатом Украины Дмитрием Линько. Заявления в правоохранительные органы написаны, доказательства переданы. Спасибо всем, кто поддержал и поддерживает меня. Слава Украине" , - написал Вячеслав Соболев на своей странице в Facebook.

В интервью СМИ Соболев добавил, что упомянутых им Емельянова, Малика и Брославского открыто называют рейдерами, "потому что при Януковиче они переделили полстраны".

"Я чужого не считаю, но по словам их жертв, они не брезговали ничем, ни данью, ни долей в бизнесе. Сегодня они размещают огромные суммы в Австрии... В публичной плоскости достаточно информации о том, как и зачем Артур Емельянов расставлял своих людей в хозяйственные суды Украины. При этом методы контроля разные: шантаж, подкуп, угрозы", - сообщил Соболев.

Также он рассказал, что "с этими людьми невозможно доказывать свою правоту".

"Можете представить себе, какие "справедливые" судебные решения выносили судьи по рейдерским захватам предприятий. Но этот спрут, который спустя три года после Революции, к сожалению, никто не может побороть. У этих людей в жизни есть один девиз - решаем все и везде. А учитывая их неограниченные финансовые возможности, всех неугодных или несогласных они уничтожают всевозможными методами", добавил депутат.

Источник OBOZREVATEL утверждает, что "война" между Соболевым и Емельяновым не сошла на нет". "Наоборот, совсем недавно они схлестнулись еще в одном деле. Большие деньги", – добавил источник.

Артур Емельянов - судья-миллионер родом из Донецка

В 2010–2014 годах Артур Емельянов был заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины. В сентябре 2015-го он прошел люстрационную проверку. В октябре 2016 года Генпрокуратура объявила Емельянову о подозрении во вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями. В 2018-м – появилось подозрение в финансировании терроризма.

Емельянова называют человеком "семьи" Януковича.

Во времена правления так называемой "семьи" Виктора Януковича, судьи-миллионеры Емельянов и Татьков являлись главными "архитекторами" заказных судебных решений. Об этом в своих интервью, в частности, говорила экс-глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко. По ее словам, тандем Емельянова и Татькова организовал крупнейшую коррупционную схему в хозяйственных судах, в которой было задействовано около 500 служителей Фемиды.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. ЧП произошло на улице Льва Толстого возле перекрестка с Тарасовской около 17:00. С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover были видны последствия выстрела.

Вячеслав Соболев - отец пятерых детей. Младший из них, трехлетний сын, и погиб 1 декабря в результате стрельбы в центре Киева. Депутат остался жив.

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