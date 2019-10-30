Раскрыты самые популярные "метки" домушников в Киеве: что они значат

В Киеве участились случаи квартирных краж. Воры не только оставляют "метки" на жилых объектах, которые собираются обокрасть, но и прибегают к современным методам скрытого видеонаблюдения и поиску жертв по платежкам за коммунальные услуги.

Издание "Вести" собрало самые важные тайные воровские шифры и объяснило, на что нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой незваных гостей.

Отмечается, что "послания" от воров — странные символы возле дверей — заметили жители новостроек в Голосеевском районе столицы. Люди решили организовать круглосуточную слежку. И уже вскоре, в частности, жители дома по ул. Маршала Конева, 10/1 вместе с правоохранителями задержали на горячем банду домушников.

Как рассказали активисты, подозрительных личностей видели ранее в домах нескольких ЖК поблизости. А камеры видеонаблюдения зафиксировали, что неизвестные среди ночи заходили в подъезды, бродили по этажам, осматривая двери квартир и устанавливая на них свои "метки".

Вор dp.vgorode.ua

"Эти отметки условно можно сравнить с наскальной живописью наших предков. У меня, например, возле двери был знак, похожий на очки. Я совсем случайно узнал от товарища, что на языке домушников это может означать "дети днем одни", — рассказал изданию киевлянин Михаил Воронов.

Помимо "меток" возле дверей, воры также прибегают к другим методам обозначения, что квартира подходит как потенциальная цель для ограбления.

"Они оставляют так называемые маячки исключительно для себя, чтобы выяснить алгоритм жизни владельцев квартиры. Например, втыкают в дверь спичку, волосинку или нитку, бросают на коврик монету или вставляют рекламную корреспонденцию. И смотрят, если те выпали — значит, хозяева не в отъезде", — говорит бывший сотрудник Уголовного розыска Владимир Корниенко.

Домушники втыкают в дверь спичку Никвести

Также домушникам могут "подыгрывать" ЖЭКи, вставляя квитанции в двери — если платежку долго никто не забирает, это тоже говорит о том, что жилище, скорее всего, пустует. Еще в последнее время воры отличились особой изобретательностью и стали монтировать скрытое видеонаблюдение. По словам Корниенко, зачастую они используют камеры от смартфонов или ноутбуков, замазывая их штукатуркой в один тон со стенами в подъезде.

Популярные "метки" домушников orlan.kiev.ua

Новички же в воровском деле прибегают к помощи "посредников-наводчиков", которые получают некие дивиденды с ограбленного. Именно они могут оставлять "метки" на основании своих наблюдений. Ценной информацией для них может стать скопившиеся в почтовом ящике письма и прочая корреспонденция, оставленная в дверях.

Еще один сигнал, что на вашу квартиру "положил глаз" домушник — подозрительные пятна и царапины возле замочных скважин.

Домушники оставляют "метки" на почтовых ящиках Орлан

Отметим, что в 2018 году в Украине было зафиксировано свыше 20 тыс. квартирных краж. И большая часть из них пришлась на Киев — около 8 тыс. При этом процент раскрываемости таких преступлений не превышает 20%, то есть — раскрывают только одну кражу из пяти.

Поэтому эксперты настоятельно советуют уделять особое внимание безопасности своих жилищ и всегда договариваться с близкими или соседями о периодических визитах к вам домой в случае отъезда на длительный строк.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы жалуются, что в разных городах страны оживились квартирные воры. Они не гнушаются никакими методами: вскрывают замки, пластиковые окна, спускаются с альпинистским снаряжением с крыш, и даже среди ночи вывозят все из квартир под видом переезда. А в последнее время домушники стали действовать и через сайты по аренде недвижимости.

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