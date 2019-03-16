Радикалы из "Нацкорпуса" забросали полицейских свиньями: фото и видео с места событий

Радикалы из "Нацкорпуса" во время шествования в правительственном квартале в ходе акции протеста из-за скандала в оборонке Украины забросали полицейских игрушечными свиньями.

Так, под зданием Нацбанка участников протеста ждали около 200 сотрудников полиции и Нацгвардии. Они стали жертвами шуточной акции.

Активисты также включали забавную музыку и хрюкали свинками в такт мелодии.

Нибиру

Организаторы пообещали, что в следующую субботу их действия будут более решительные.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в субботу, 9 марта, под Администрацией президента произошли столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.

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