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/Новости Киева

Радикалы из "Нацкорпуса" забросали полицейских свиньями: фото и видео с места событий

4.1тЧитать материал на украинском

Радикалы из "Нацкорпуса" во время шествования в правительственном квартале в ходе акции протеста из-за скандала в оборонке Украины забросали полицейских игрушечными свиньями.

Так, под зданием Нацбанка участников протеста ждали около 200 сотрудников полиции и Нацгвардии. Они стали жертвами шуточной акции.

Активисты также включали забавную музыку и хрюкали свинками в такт мелодии.

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Организаторы пообещали, что в следующую субботу их действия будут более решительные.

Радикалы из "Нацкорпуса" забросали полицейских свиньями: фото и видео с места событий

Telegram "Братья Яковлевы"

Радикалы из "Нацкорпуса" забросали полицейских свиньями: фото и видео с места событий

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в субботу, 9 марта, под Администрацией президента произошли столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.

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Место
УкраинаКиев
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кудря александр
кудря александр
Это попытка отыграть Майдан бывшим Опоблоком": собирают глупых детей и титушню, кричат Слава Украине. А сегодня в Полтаве "не выдержали" и начали кричать "слава беркуту" и забрасывать сцену бутылками . Вилкул- организатор этих бесчинств,и это его братва. Сами "нацдружинцы" признались при опросе.
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Иванов Александр
Иванов Александр
Посмотрим,куда сольётся нацкорпус после выборов. Тот,кто борется за идею,-борется всегда,а не только к тем или иным выборам!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Радикалов «Нацкорпуса», пришедших на Банковую с игрушечными свиньями, встречали 200 полицейских. Козлы испугались свиней.
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