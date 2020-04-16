Радиация и пылевая буря на Киевщине: в ГСЧС дали объяснение
Пылевая буря в Киевской области не несет угрозы со стороны Чернобыльской зоны отчуждения.
Радиационный фон в столице и области в норме, заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Его видеокомментарий опубликован на сайте ведомства (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).
Он уточнил, что буря была вызвана усилением скорости ветра до 20-25 м/с, который дул в западном направлении.
"Этим ветром поднимались поверхностные слои почвы и перемещались в атмосферном воздухе. Хочу отметить, что это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля", – отметил Чечеткин.
Глава ГСЧС подчеркнул никакой химической и радиационной угрозы в связи с этим явлением нет.
"Радиационный фон на это время по Киеву, Киевской области, в Зоне отчуждения не превышает природных фоновых значений", – сказал он, добавив, что 17 апреля могут быть остаточные явления от бури.
Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область накрыл мощный ураган, который поднял в воздух пыль и песок.
Также из-за непогоды усложнилась работа спасателей, которые не могут применить авиацию, чтобы потушить возникшие новые очаги пожара в Чернобыльской зоне.