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15 октября • обновлено в 21:28
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"Царь-балкон!" В Киеве показали очередную нелепую пристройку к дому. Фотофакт

1.8т Читать материал на украинском

В центре Киева на улице Антоновича на верхнем этаже одной из многоэтажек соорудили странную пристройку.

Подтверждающее фото опубликовал в Facebook строитель Василий Чубирко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Заказчик: Хочу террасу с видом на центр Киева. Строитель: Ни слова больше", – с иронией прокомментировал увиденное житель столицы.

Новости
"Балкон-чемпион": в Киеве заметили "креативную" пристройку. Фотофакт
В Киеве показали очередную нелепую пристройку

В Киеве показали очередную нелепую пристройку

Facebook Василия Чубирко

В Киеве показали очередную нелепую пристройку

В Киеве показали очередную нелепую пристройку

Facebook Василия Чубирко

Пользователи бурно отреагировали на кадры. "Это просто ужасно!", "Курятник", "Может, еще бассейн со стеклянным полом", "Так издеваться над недвижимостью", "Царь-балкон", "Пристроил гараж", – написали в комментариях.

"Царь-балкон!" В Киеве показали очередную нелепую пристройку к дому. Фотофакт
"Царь-балкон!" В Киеве показали очередную нелепую пристройку к дому. Фотофакт
"Царь-балкон!" В Киеве показали очередную нелепую пристройку к дому. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали странную пристройку на знаменитом здании на Майдане Независимости в Киеве.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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