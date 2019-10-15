"Царь-балкон!" В Киеве показали очередную нелепую пристройку к дому. Фотофакт

В центре Киева на улице Антоновича на верхнем этаже одной из многоэтажек соорудили странную пристройку.

Подтверждающее фото опубликовал в Facebook строитель Василий Чубирко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Заказчик: Хочу террасу с видом на центр Киева. Строитель: Ни слова больше", – с иронией прокомментировал увиденное житель столицы.

В Киеве показали очередную нелепую пристройку Facebook Василия Чубирко

В Киеве показали очередную нелепую пристройку Facebook Василия Чубирко

Пользователи бурно отреагировали на кадры. "Это просто ужасно!", "Курятник", "Может, еще бассейн со стеклянным полом", "Так издеваться над недвижимостью", "Царь-балкон", "Пристроил гараж", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали странную пристройку на знаменитом здании на Майдане Независимости в Киеве.

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