В Киеве в понедельник, 14 октября, проходят масштабные акции протеста "Нет капитуляции".
Тысячи украинцев вышли на Майдан с флагами Украины против сдачи интересов государства на Донбассе, передает корреспондент OBOZREVATEL.
Люди кричали "Слава Украине", "Путин – х*йло", и другие слова. Вскоре в центре столицы зажгли файеры, а также применили дымовые шашки.
Покрова. Київ pic.twitter.com/1ZSLfwVIDp— Tetiana Danylenko (@tdanylenko) October 14, 2019
Марш "Ні капітуляції" у Києві— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 14, 2019
Наживо тут - https://t.co/MM8CghofE1 pic.twitter.com/P93zUjAwpk
Вскоре некоторые группы протестующих потребовали отставки президента Владимира Зеленского. "Зелю геть", - кричали они.
Предварительно, всего участие в протестах приняли около 20 тысяч человек.
Протесты в Киеве
Протесты в Киеве
Протесты в Киеве
Протесты в Киеве
Протесты в Киеве
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