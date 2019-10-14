Главная Новости
14 октября • обновлено в 17:58
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

"Путин – х*йло!" Протесты на Майдане получили жесткий поворот: фото и видео

Читать материал на украинском

В Киеве в понедельник, 14 октября, проходят масштабные акции протеста "Нет капитуляции".

Тысячи украинцев вышли на Майдан с флагами Украины против сдачи интересов государства на Донбассе, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Люди кричали "Слава Украине", "Путин – х*йло", и другие слова. Вскоре в центре столицы зажгли файеры, а также применили дымовые шашки.

Вскоре некоторые группы протестующих потребовали отставки президента Владимира Зеленского. "Зелю геть", - кричали они.

Предварительно, всего участие в протестах приняли около 20 тысяч человек.

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
9
Комментарии
10
6
Смешно
27
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Шины, палатки, пенсионеры с борщами для протестующих где?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Стук Кастрюль, Это всё только после приезда Нуланд...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А когда революция?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
70rus xxx
70rus xxx
Реальная власть на улице.Тут ЗЕля угадал,гутаря,что вы все президенты.Нестор Махно всплакнул,ностальгией навеело.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel