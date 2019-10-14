В Киеве в понедельник, 14 октября, проходят масштабные акции протеста "Нет капитуляции".

Тысячи украинцев вышли на Майдан с флагами Украины против сдачи интересов государства на Донбассе, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Люди кричали "Слава Украине", "Путин – х*йло", и другие слова. Вскоре в центре столицы зажгли файеры, а также применили дымовые шашки.

Вскоре некоторые группы протестующих потребовали отставки президента Владимира Зеленского. "Зелю геть", - кричали они.

Предварительно, всего участие в протестах приняли около 20 тысяч человек.

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

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