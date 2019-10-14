"Нет разведению войск!" Под Офис Зеленского вышли с новым протестом. Фото и видео

В понедельник, 14 октября, в Киеве под Офисом президента Украины Владимира Зеленского устроили протест с призывом отказаться от разведения войск на Донбассе.
Фото и видео с Банковой появились в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Перед Офисом президента построили стену из 134 кирпичей. Как объяснил в Facebook Георгий Тука, каждый из них символизировал населенный пункт, который должны оставить ВСУ.
Под ОП устроили протест против разведения сил
Facebook Семена Кабакаева
Под ОП устроили протест против разведения сил
Facebook Семена Кабакаева
Под ОП устроили протест против разведения сил
Facebook "Відсіч"
Под ОП устроили протест против разведения сил
Facebook "Відсіч"
Под ОП устроили протест против разведения сил
Facebook "Відсіч"
Под ОП устроили протест против разведения сил
Facebook "Відсіч"
Под ОП устроили протест против разведения сил
Facebook "Відсіч"
Под ОП устроили протест против разведения сил
Facebook "Відсіч"
В рамках акции протеста были запланированы выступления активистов и жителей Донбасса, в частности из Станицы Луганской.
"Мы против любых отводов войск с украинской земли. Мы против оставлять наши города и села в серой зоне в жертву врагу", – прокомментировал в соцсети волонтер Мирослав Гай.
Активисты разместили под ОП также плакат Движения сопротивления капитуляции. Участники акции держали сине-желтые флаги, каждому из них наклеили на руку желтый скотч.
Под ОП устроили протест против разведения сил
Facebook Семена Кабакаева
Под ОП устроили протест против разведения сил
Facebook Семена Кабакаева
Под ОП устроили протест против разведения сил
Facebook Семена Кабакаева
Отметим, сам Зеленский на 14 октября запланировал поездку в штаб ООС на Донбасс.
Как писал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
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