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16 октября • обновлено в 17:15
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"Кровь в жилах стынет": в Киеве конвой скорых всполошил район. Видео

2.4т Читать материал на украинском

В среду, 16 октября в Киеве больше 10 автомобилей скорой помощи конвоем и с мигалками отправились на похороны, чтобы проститься с погибшей в ДТП фельдшером.

Видео с конвоем скорых в столичном микрорайоне Воскресенка в Facebook опубликовала журналист OBOZREVATEL Анастасия Шкала.

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Источники OBOZREVATEL в полиции подтвердили, что сегодня, 16 октября в Киеве на улице Братиславская, 3-а проходит прощание с погибшей фельдшером Марией Тарасенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в результате ДТП погибли водитель медицинского авто и фельдшер Мария Тарасенко (Апилат). Женщина недавно вышла замуж и воспитывала маленькую дочь.

Авария произошла вечером 13 октября в Днепровском районе столицы. Микроавтобус скорой в котором, помимо водителя, фельдшера и санитара, находилась девочка-пациент с отцом и матерью, столкнулся с легковушкой Peugeot.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
скорая помощь похороны врачи
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Ещё один пример к чему приводит отсутствие воли у власти, первыми были т.н. добробаты, самовольно захватившие куски границы и сорвавшие отвод войск. Если одним закон - не указ, то почему другим нельзя, решили медики и устроили беспредел на свой лад ? Дурной пример - заразителен и теперь каждый считает, что волен поступать как ему вздумается. И попробуйте доказать, что я не прав !
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
А как же несколько сдохших украинцев которые недожались хотя бы одной из этих десятков скорых помощей ??? впрочем умерли при этой акции не люди - умерли украинцы....
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