"Кровь в жилах стынет": в Киеве конвой скорых всполошил район. Видео

В среду, 16 октября в Киеве больше 10 автомобилей скорой помощи конвоем и с мигалками отправились на похороны, чтобы проститься с погибшей в ДТП фельдшером.

Видео с конвоем скорых в столичном микрорайоне Воскресенка в Facebook опубликовала журналист OBOZREVATEL Анастасия Шкала.

Источники OBOZREVATEL в полиции подтвердили, что сегодня, 16 октября в Киеве на улице Братиславская, 3-а проходит прощание с погибшей фельдшером Марией Тарасенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в результате ДТП погибли водитель медицинского авто и фельдшер Мария Тарасенко (Апилат). Женщина недавно вышла замуж и воспитывала маленькую дочь.

Авария произошла вечером 13 октября в Днепровском районе столицы. Микроавтобус скорой в котором, помимо водителя, фельдшера и санитара, находилась девочка-пациент с отцом и матерью, столкнулся с легковушкой Peugeot.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся