Громил авто топором: на Киевщине пьяный мужчина напал на полицию

В Киевской области в г. Бровары пьяный мужчина с топором в руках угрожал соседям и крушил авто. После этого он с ножом кинулся на патруль полиции.

Чтобы задержать его, правоохранителям пришлось стрелять из табельного оружия в воздух, сообщили в пресс-службе полиции Киева (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Мужчина, хорошо выпив водки, сначала палкой стучал по ограждению соседям. Потом, когда ему сделали замечание, он взял в руки топор и повредил припаркованные на улице автомобили. Когда прибыл наряд полиции, дебошир "встретил" их уже с ножом в руках", – уточнили правоохранители.

Топор Полиция в Киевской области

Они изъяли у него топор и нож. Открыто уголовное производство по статье за хулиганство и угрозы или насилие относительно сотрудника полиции.

Нож Полиция в Киевской области

Как писал OBOZREVATEL,в мае в Киеве пьяный водитель автомобиля, которого остановили полицейские, напал на правоохранителей с ножом и ранил одного из них.

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