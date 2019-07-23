"Пьяные в хлам!" Под Киевом девушки устроили бойню с врачами "скорой". Видео 18+

В Боярке (Киевская область) полиция применила слезоточивый газ к двум несовершеннолетним, которые неадекватно себя вели.

Видео с инцидентом разместил на Facebook "Киев Оперативный". Отмечается, что судя по внешнему состоянию обе девушки были сильно пьяны.

"В Боярке правоохранители вызвали медиков к автомобилю, в котором валялись две малолетние подружки. Обе пьяные в хлам. Почему-то девушки решили, что именно медики их главная проблема в жизни, а поэтому хаотично подбегали и били их", – сказано в сообщении.

На записи показано, что девушки подбегают к врачам "скорой помощи", пытаясь их ударить. Чтобы успокоить разбушевавшихся несовершеннолетних полиция применила спецсредство – газовый баллончик.

"Закончилось все только тогда, когда он из правоохранителей дал понюхать "будущим мамам" газовый баллончик", – отмечено в информации.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная речь

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на пляже "Венеция", что на Гидропарке, утонула 19-летняя девушка. По информации свидетелей, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и полезла купаться.

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