Пуля попала женщине в голову: появились эксклюзивные детали стрельбы в Киеве

Женщина, которую подстрелили на жилмассиве Виноградарь в Киеве, могла пострадать случайно.

Такую версию высказал OBOZREVATEL источник. По данным инсайдера, стрелок специально в пострадавшую не целился.

"Она проходила мимо и случайно ее зацепила пуля из "травмата". В результате женщина получила травмы мягких тканей головы. Медики оказали ей помощь", – сообщил наш собеседник.

Стрельба в Киеве Киев оперативный

В полиции Киева о происшествии лишь официально сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации", – сообщили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

Позже в полиции сообщили, что уголовное производство открыто по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Случай произошел на жилмассиве Виноградарь Google. Maps

Стрельба в Киеве Киев оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Гидропарка в Киеве в автомобиле был застрелен мужчина. Вместе с ним была девушка, которая чудом не получила повреждений. Убийца с места происшествия скрылся.

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