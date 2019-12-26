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26 декабря • обновлено в 18:35
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/ Криминал

Пуля попала женщине в голову: появились эксклюзивные детали стрельбы в Киеве

1.8т
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Женщина, которую подстрелили на жилмассиве Виноградарь в Киеве, могла пострадать случайно.

Такую версию высказал OBOZREVATEL источник. По данным инсайдера, стрелок специально в пострадавшую не целился.

"Она проходила мимо и случайно ее зацепила пуля из "травмата". В результате женщина получила травмы мягких тканей головы. Медики оказали ей помощь", – сообщил наш собеседник.

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Киев оперативный

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В полиции Киева о происшествии лишь официально сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации", – сообщили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

Позже в полиции сообщили, что уголовное производство открыто по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Случай произошел на жилмассиве Виноградарь

Случай произошел на жилмассиве Виноградарь

Google. Maps

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Киев оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Гидропарка в Киеве в автомобиле был застрелен мужчина. Вместе с ним была девушка, которая чудом не получила повреждений. Убийца с места происшествия скрылся.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
стрельба криминал
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Куни Чан
Куни Чан
Чето кролик вспомнился, который на все готов за неньку))
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