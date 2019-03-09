"Психиатры тут бессильны": в сети ажиотаж из-за акции против феминизма

В сети высмеяли акцию "антифеминистов" в Киеве против сторонников равенства прав мужчин и женщин.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Рагу.лі" в Facebook. Мероприятие было огранизовано движением "Традиция и порядок", на него пришли около 50 человек.

Активисты держали в руках плакаты с надписями: "Феминистки убивают нерожденных украинцев!", "Бог! Родина! Патриархат!" "Патриархат любит тебя", "Феминизм убивает женщину". При этом на камеру одна из лидеров акции не смогла прояснить свою позицию и цель протестов, запутавшись в противоречивых высказываниях.

"О том, как работают права, она не в курсе, о законах божьих тем более и вообще никакой глубины за этим нет. Александре просто нравится на подобных акциях выступать главной маткой, поэтому она эту роль и надела. Хотя по сути сам факт такого активизма противоречит всему тому, что она пропагандирует", - сказано в сообщении.

Пользователи сети также высмеяли данную акцию и объяснения девушки: "Психиатры тут без сильны", "Девка ищет славы и ищет свободную нишу", "Неужели к такому можно стремиться?" "Логика у этой девушки отсутствует".

Как писал OBOZREVATEL, накануне в России провели необычную акцию ко Международному женскому дню — прохожим раздавали слепки частей тел женщин, которые пережили насилие.

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