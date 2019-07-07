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"Прячьтесь!" Синоптик предупредила Киев о надвигающейся буре

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В столице Украины – Киеве в воскресенье, 7 июля, ожидаются дожди, возможно с грозами и сильным ветром.

Об ухудшении погоды на своей странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

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"Сейчас начнется дождь, может, с грозой и ветром. Позаботьтесь, куда спрятаться, уберите с улицы вчерашнюю белье, возьмите с собой какие-то целофанчики, чтобы накрыть импровизированный стол в лесу. И не забудьте эти целофанчикы потом забрать. Словом, встречайте дождь", – написала Диденко.

Буря в Киеве

Буря в Киеве

Фокус.ua

Также синоптик отметила, что сегодня последний ощутимо теплый день перед существенным похолоданием.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на праздник Ивана Купала, 7 июня, в Украине существенно ухудшатся погодные условия.

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Место
Украина
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