"Прячьтесь!" Синоптик предупредила Киев о надвигающейся буре

В столице Украины – Киеве в воскресенье, 7 июля, ожидаются дожди, возможно с грозами и сильным ветром.

Об ухудшении погоды на своей странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Сейчас начнется дождь, может, с грозой и ветром. Позаботьтесь, куда спрятаться, уберите с улицы вчерашнюю белье, возьмите с собой какие-то целофанчики, чтобы накрыть импровизированный стол в лесу. И не забудьте эти целофанчикы потом забрать. Словом, встречайте дождь", – написала Диденко.

Буря в Киеве Фокус.ua

Также синоптик отметила, что сегодня последний ощутимо теплый день перед существенным похолоданием.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на праздник Ивана Купала, 7 июня, в Украине существенно ухудшатся погодные условия.

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