Против Притулы начали грязную информационную кампанию: кому это нужно

Глеб Иванов Кияни 14:27, 22.10.2020

На днях против кандидата в мэры Киева от партии "Голос" Сергея Притулы началась грязная информационная кампания.

На нескольких интернет-ресурсах распространили слухи, будто бы экс-супруга политика Юлия обвинила его в домашнем насилии. Ссылались, при этом, на интервью бывшей жены. Творцы фейковых новостей задели не только Сергея и Юлию, но и их общего сына Дмитрия, ведь один из эпизодов, о котором будто бы рассказывает Юля, происходит во время празднования Дня рождения ребенка.

После выхода таких статей Юлия была вынуждена опровергать слухи публично. На своей странице в Facebook она не только отрицает факт домашнего насилия, но также уверяет, что не давала никаких интервью. Тем более – на тему личных отношений.

Притула добавила, что не хотела реагировать на псевдоинтервью до тех пор, пока не начала получать сообщения со словами сочувствия и поддержки.

В окружении Сергея Притулы информационную атаку связывают с выборами в Киевсовет. Более того – об этом пишут авторы фейковых новостей. Мол, Юлия вышла с ними на связь после того, как увидела борды с надпись "Киев без напрягов".

Информационная атака на кандидата, скорее всего, связана с его неоднократной публичной критикой политических оппонентов. Притула предлагает решение столичных проблем на встречах с избирателями и в общении с журналистами.

На фоне этого кандидату от "Голоса" предсказывают выход во второй тур. Примечательно, что информационная атака на него началась за неделю до выборов, где он имеет все шансы набрать немалый процент голосов.

Юлия Притула / Facebook
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