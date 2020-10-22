Против Притулы начали грязную информационную кампанию: кому это нужно

На днях против кандидата в мэры Киева от партии "Голос" Сергея Притулы началась грязная информационная кампания.

На нескольких интернет-ресурсах распространили слухи, будто бы экс-супруга политика Юлия обвинила его в домашнем насилии. Ссылались, при этом, на интервью бывшей жены. Творцы фейковых новостей задели не только Сергея и Юлию, но и их общего сына Дмитрия, ведь один из эпизодов, о котором будто бы рассказывает Юля, происходит во время празднования Дня рождения ребенка.

После выхода таких статей Юлия была вынуждена опровергать слухи публично. На своей странице в Facebook она не только отрицает факт домашнего насилия, но также уверяет, что не давала никаких интервью. Тем более – на тему личных отношений.

Притула добавила, что не хотела реагировать на псевдоинтервью до тех пор, пока не начала получать сообщения со словами сочувствия и поддержки.

В окружении Сергея Притулы информационную атаку связывают с выборами в Киевсовет. Более того – об этом пишут авторы фейковых новостей. Мол, Юлия вышла с ними на связь после того, как увидела борды с надпись "Киев без напрягов".

Информационная атака на кандидата, скорее всего, связана с его неоднократной публичной критикой политических оппонентов. Притула предлагает решение столичных проблем на встречах с избирателями и в общении с журналистами.

На фоне этого кандидату от "Голоса" предсказывают выход во второй тур. Примечательно, что информационная атака на него началась за неделю до выборов, где он имеет все шансы набрать немалый процент голосов.