Протащил ребенка под авто: появилось видео жуткой аварии в Киеве

В сети появилось видео ДТП в Днепровском районе Киева, в результате которого водитель такси на пешеходном переходе сбил маму с ребенком и протащил малыша несколько метров под машиной.

Видео опубликовало сообщество Киев Оперативный в Telegram. Кадры были сняты на видеорегистратор авто, которое ехало сзади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На них видно, как автомобиль марки Renault на пешеходном переходе наезжает на женщину и ребенка. Также видео зафиксировало, как авто протащило ребенка несколько метров.

Скриншот

Напомним, авария произошла 24 марта на улице Луначарского. Водитель такси на переходе сбил маму с ребенком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в понедельник ночью, 23 марта, произошло жуткое ДТП с участием инкассаторского авто и легковушки. В результате погибли два человека.

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