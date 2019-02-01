Прострелили голову из обреза: в Киеве на дороге обнаружили труп

В пятницу, 1 февраля, в Киеве на улице нашли труп мужчины с простреленной головой.
Тело погибшего обнаружили в селе Троещина по адресу улица Стефана Таранушенко, 3, передает "Информатор".
Предварительно установлено, что убитый арендовал гараж рядом с указанным адресом. Сам он проживал на улице Оноре де Бальзака. Рядом с телом мужчины лежала часть ружья по типу "обрез".
Местные жители рассказали, что услышали выстрел, и после увидели мужчину с ранением головы. На место вызвали "скорую помощь", однако по приезду медики лишь констатировали смерть.
Полиция установила, что вторая часть ружья была в багажнике авто, а рядом лежали инструменты. Известно, что мужчина вчера отметил свое 66-летие. Предварительно, мужчина разбирал оружие, но оно было не разряжено.
Полиция начала вести следствие. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, медики и патрульные.
В Киеве нашли труп с огнестрелом
Информатор
В Киеве нашли труп с огнестрелом
Информатор
В Киеве нашли труп с огнестрелом
Информатор
В Киеве нашли труп с огнестрелом
Информатор
В Киеве нашли труп с огнестрелом
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 26 января произошла стрельба, в результате чего травмы получили два человека.
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