Прострелили голову из обреза: в Киеве на дороге обнаружили труп

В пятницу, 1 февраля, в Киеве на улице нашли труп мужчины с простреленной головой.

Тело погибшего обнаружили в селе Троещина по адресу улица Стефана Таранушенко, 3, передает "Информатор".

Предварительно установлено, что убитый арендовал гараж рядом с указанным адресом. Сам он проживал на улице Оноре де Бальзака. Рядом с телом мужчины лежала часть ружья по типу "обрез".

Местные жители рассказали, что услышали выстрел, и после увидели мужчину с ранением головы. На место вызвали "скорую помощь", однако по приезду медики лишь констатировали смерть.

Полиция установила, что вторая часть ружья была в багажнике авто, а рядом лежали инструменты. Известно, что мужчина вчера отметил свое 66-летие. Предварительно, мужчина разбирал оружие, но оно было не разряжено.

Полиция начала вести следствие. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, медики и патрульные.

В Киеве нашли труп с огнестрелом Информатор

В Киеве нашли труп с огнестрелом Информатор

В Киеве нашли труп с огнестрелом Информатор

В Киеве нашли труп с огнестрелом Информатор

В Киеве нашли труп с огнестрелом Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 26 января произошла стрельба, в результате чего травмы получили два человека.

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