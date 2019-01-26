''Пропадают только домашние дети'': мать исчезнувшего в Киеве подростка поразила откровением

Киевлянка Алена Тараненко поделилась в сети историей пропажи своего 14-летнего сына, который исчез после конфликтного разговора по телефону.

Мальчик нашелся на следующий день, написала женщина в Facebook. Однако, статистика, озвученная в ходе поисков сотрудниками полиции, повергла родителей в шок.

"95% таких исчезновений – это хорошие домашние дети из благополучных семей, из хороших лицеев и частных школ, с семейными отношениями, которые считаются открытыми и доверительными", – рассказали правоохранители.

Facebook Алена Тараненко

В связи с этим, написала Тараненко, главное табу для родителей – никогда не ссорится с детьми по телефону, ведь последствия могут быть плачевными. Если же ребенок ушел из дома, посоветовала киевлянка, в полицию нужно звонить сразу, не дожидаясь, пока пройдут сутки.

"Когда подобное происходит, особенно зимой, когда есть риск замерзнуть на улице, полиция мобилизирует огромное количество людей, сотни. По их словам, ни в одних других обстоятельствах на поиски не бросается такое количество людей и патрулей", – поделилась женщина.

Алена Тараненко с сыном Facebook Алена Тараненко

Отмечается, что 14-летнего Ваню нашел и вернул домой киевлянин Алексей Иванов, откликнувшийся на просьбу матери о помощи в сети. "Лёша – гигант. Не потому что он сделал для нас сегодня, а потому что так он поступает всегда, он – человек, который не бросает своих", – поблагодарила Тараненко.

Женщина также отметила организованность и высокий профессионализм сотрудников полиции, которые и посоветовали разместить историю в сети.

Не обошлось и без недоброжелателей: в ответ на просьбу о помощи Тараненко получила десятки сообщений о том, какая она плохая мать, и даже предложения от мошенников вернуть сына за деньги.

"С вами такого не случится, потому из этого можно запомнить только то, что спорить по телефону не нужно, а копать под благополучие – нужно. И что в полиции есть люди силы и совести", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мужчина устроил милую акцию в метро: он оплачивал проезд незнакомцам со своего проездного.

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