В Киеве сотрудники прокуратуры ограбили ювелирный: появились новые детали

Прокуратура Киева будет обжаловать решение суда о выплате 25,4 миллионов гривен в пользу ювелирного магазина "Граф".
Его в 2014 году во время обыска обокрали сотрудники прокуратуры, однако в ведомстве не согласны с обязательством возмещения ущерба, пишет "Слідство. info".
Директор "Графа" Игорь Быков пояснил, что обращался в Хозяйственный суд Киева, поскольку за 5 лет ведения расследования не было проведено ни одного подготовительного заседания.
"Дело почти пять лет на стадии подготовительного заседания, и никакого движения нет. Поэтому наши адвокаты решили обратиться в Хозяйственный суд. И пусть уже прокуратура и Госказначейство думают, как вытребовать эту сумму ущерба с обвиняемых", – рассказал Быков.
Фрагмент ограбления ювелирного
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Как известно, в 2014 в рамках расследования контрабанды украшений столичная прокуратура проводила обыски в магазине "Граф". Оперативники выключили камеры наблюдения, вскрыли сейфы и растолкали в карманы изделия, которые якобы были "радиационно загрязненными".
Как писал OBOZREVATEL:
20 августа 2014 на основании постановления суда в помещении магазина "Граф", где работает ООО "Часовой салон "Кристалл", провели обыски и изъяты ювелирные изделия и часы. По заявлению директора магазина открыли три уголовных дела по факту кражи, присвоения имущества, превышения полномочий и злоупотребления властью.
Общая стоимость убытков оценивалась в 2,5 млн евро.
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