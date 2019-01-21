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/Криминал

В Киеве сотрудники прокуратуры ограбили ювелирный: появились новые детали

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Прокуратура Киева будет обжаловать решение суда о выплате 25,4 миллионов гривен в пользу ювелирного магазина "Граф".

Его в 2014 году во время обыска обокрали сотрудники прокуратуры, однако в ведомстве не согласны с обязательством возмещения ущерба, пишет "Слідство. info".

Директор "Графа" Игорь Быков пояснил, что обращался в Хозяйственный суд Киева, поскольку за 5 лет ведения расследования не было проведено ни одного подготовительного заседания.

"Дело почти пять лет на стадии подготовительного заседания, и никакого движения нет. Поэтому наши адвокаты решили обратиться в Хозяйственный суд. И пусть уже прокуратура и Госказначейство думают, как вытребовать эту сумму ущерба с обвиняемых", – рассказал Быков.

Фрагмент ограбления ювелирного

Фрагмент ограбления ювелирного

YouTube

Как известно, в 2014 в рамках расследования контрабанды украшений столичная прокуратура проводила обыски в магазине "Граф". Оперативники выключили камеры наблюдения, вскрыли сейфы и растолкали в карманы изделия, которые якобы были "радиационно загрязненными".

Как писал OBOZREVATEL:

  • 20 августа 2014 на основании постановления суда в помещении магазина "Граф", где работает ООО "Часовой салон "Кристалл", провели обыски и изъяты ювелирные изделия и часы. По заявлению директора магазина открыли три уголовных дела по факту кражи, присвоения имущества, превышения полномочий и злоупотребления властью.

  • Общая стоимость убытков оценивалась в 2,5 млн евро.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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