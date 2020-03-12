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12 марта • обновлено в 12:04
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Тест на коронавирус в Киеве: сколько стоит и где пройти

1.4т
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В Киеве экспресс-тест на коронавирус по собственной инициативе можно пройти лишь в частной клинике. Процедура стоит порядка 1,2 тыс. грн.

Журналисты OBOZREVATEL провели эксперимент, обзвонив ряд коммунальных медучреждений, которые подготовили для лечения больных с вирусом COVID-19.

Медики сообщили, что тест делают только в том случае, если выяснится, что человек прибыл из-за границы и у него проблемы со здоровьем.

Лечение коронавируса в Киеве

Лечение коронавируса в Киеве

КГГА

По собственному желанию тест крови на иммуноглобулины М и G коронавирусной инфекции можно сделать пока что в одном частном медицинском центре в Соломенском районе. Стоимость – 850 грн, дополнительно необходимо оплатить 335 грн за вызов медсестры.

Весь текст публикации можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в аптеки быстрые тесты будут поступать 16-17 марта. Их стоимость составит 300 грн.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус Эксклюзив
Место
Украина Киев
Теги
болезнь вирус
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