В Киеве соседи узнали о том, что женщина сдала тест на коронавирус, объявили ее "больной" и устроили слежку.

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Как пишут "Буквы", соседи знали информацию еще до того, как ПЦР-анализ был обработан, и женщина получила его результат.

У Ольги поднялась температура 12-14 марта, она обратилась в скорую, но там ей посоветовали звонить семейному врачу. Поскольку семейного врача у нее не было, женщина пролежала дома пару дней, а затем поехала в частную клинику. Ей поставили диагноз – начинающаяся пневмония.

"Поскольку пневмония была на начальной стадии, а я уже пила антибиотики, то мне посоветовали ее лечить дома. Также мне до этого сделали тесты на все виды гриппа, и когда они дали отрицательный результат, взяли забор материала на ПЦР", – рассказала Ольга.

Она отметила, что через несколько дней ей стало резко хуже и она вызвала скорую, которая приехала и поставила капельницу. Врачи посоветовали Ольге ездить в лес и там качать легкие. Когда женщина вышла, к ней сразу же обратилась консьержка, которая стала расспрашивать, куда она идет и есть у нее коронавирус. Ольга предположила, что она увидела скорую и запаниковала, но как выяснилось, кто-то из родственников жильцов проверил базу данных и узнал, что женщина сдавала тест. Консьержку предупредили, чтобы она следила за "инфицированной".

"Потом глава нашего ОСББ также получил письмо от чиновницы из района, что у вас в такой-то квартире есть инфицированный", – сказала Ольга.

На тот момент, отмечает издание, у женщины не было еще результата ПЦР-анализа, и она в ужасе позвонила врачу, та – в лабораторию. В лаборатории ответили, что результат теста еще не готов. Через 2 дня она получила ответ, что результат теста отрицательный.

"Все эти дни мы сидели с мужем дома и никуда не выходили. Конечно, очень переживали. Звонили на горячую линию Минздрава, но это нам мало помогло", – отметила Ольга. На 17-й день ей стало лучше, и все симптомы болезни ушли.

При этом к консьержке продолжили подходить жильцы и рассказывать, что они увидели в базе информацию об инфицированной в их доме и уточняли, не покидает ли она квартиру.

"Откуда они это узнали – для меня загадка. Когда я сдала тест на ПЦР, мне тут же позвонила врач из ближайшей поликлиники и сказала, что будет моим семейным терапевтом, и попросила держать ее в курсе. Потом я ей сама позвонила и сказала, что тест отрицательный. То есть в поликлинике о результате не знали", – подчеркнула Ольга.

Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник, который отвечает за медицину, рассказал, что доступ к такой информации есть только у Лабораторного центра.

"У него единственного есть доступ к базе данных пациентов, у которых подозревают коронавирус или у которых он диагностирован. Больше никто", – отметил он.

Поворозник добавил, что несколько дней назад в интернете появилась информация об утечке каких-то материалов, но ответы нужно искать у полиции.

Чиновник подчеркнул, что единственным человеком, который может курировать таких больных является семейный врач.

"Но у нас же всегда есть желание руководителя ОСББ или соседа подменить собой правоохранительную систему или скорую – этот фактор всегда будет", – пояснил Поворозник.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал разобраться в этой истории.

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