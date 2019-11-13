Произошла толкотня: в Киеве полиция со скандалом зачистила палатку с митингующими. Фото и видео

Правоохранители в полной амуниции демонтировали армейскую палатку под зданием Нацбанка на улице Институтской в Киеве, где проходила акция против коррупции, и потолкались с митингующими.

Как отмечают в пресс-службе полиции Киева, после того, как представители общественной организации отказались демонтировать установленную военную палатку, ее убрали правоохранители. Проводится проверка, а затем события будет дана правовая квалификация (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Утром представители общественной организации начали акцию под стенами Нацбанка. При этом они установили военную палатку, которая препятствовала свободному движению пешеходов и заняла часть дороги", – написали в полиции.

Акция под НБУ "СтопКор"

Митингующие обратились в полицию с заявлением о повреждении палатки, поэтому на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции.

Отметим, что под стенами Национального банка проходит акция против коррупции в ведомстве.

Как писал OBOZREVATEL, во вторник, 29 октября, в Киеве задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть 50 тысячами долларов, которые он требовал у предпринимателя за лицензию на обмен валюты.

А в четверг, 7 ноября, в Киеве задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины во время передачи взятки в размере 15 тысяч долларов за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

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