Столичный бизнес активно помогает городской власти бороться с распространением коронавируса в Киеве. Также для преодоления эпидемии объединяются и делятся опытом украинские города. О том, что сделано совместными усилиями, во время онлайн пресс-конференции рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Виталий Кличко вышел на онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с эпидемией коронавируса в Киеве

Так, мэр Киева поблагодарил социально ответственный бизнес за помощь, которую предприниматели предоставляют городской власти в борьбе с распространением коронавируса в столице.

"Я еще раз хочу поблагодарить ответственный бизнес за благотворительную помощь – едой и обедами для незащищенных, медицинскими масками, средствами. Сегодня отмечу владельцев гостиниц. Это несколько компаний, которые предоставят номера столичным врачам. Чтобы между изменениями медики могли переночевать, отдохнуть, питаться. Они – в основной группе риска, поскольку находятся на передовой борьбы с коронавирусом. А у всех медработников - семьи, дети. И их нельзя подвергать опасности", - подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр столицы, который также возглавляет Ассоциацию городов Украины, рассказал о том, как представители местного самоуправления во всех уголках страны объединяются из-за опасности распространения COVID-19.

"Хочу отметить, что на базе Ассоциации городов Украины мы создаем платформу для оперативного обмена опытом и лучшими практиками, которые отрабатывают сегодня города в ситуации пандемии. Потому что сегодня основная нагрузка в борьбе с распространением вируса - именно на лидерах общин - на мерах украинских городов городов и городков. Мы все общаемся, помогаем друг другу. Ассоциация городов готовит рекомендательные материалы и оперативно предоставит их всем мерам. Как действовать в отдельных ситуациях, ограничительные меры эффективно вводить, как коммуницировать и с обществом для преодоления пандемии", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что АГУ готовит свои замечания и предложения к проектам законов и подзаконных актов, которые принимает в условиях карантина центральная власть.

Напомним, за последние сутки, 24 марта, количество киевлян, заболевших COVID-19, возросло до 31 человека. Накануне вечером Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" подтвердило еще 3 новых случая заболевания коронавирусом в Киеве. Еще 30 образцов проверяются.

Все трое заболевших киевлян - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один - 51-летний киевлянин, недавно вернувшийся из Франции - 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

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