Суд запретил скандальную новостройку в Киеве: первые детали

В Киеве Аппеляционный суд запретил строительство скандально известного ЖК "Патриотика на озерах", который начали строить на Осокорках.

Проект решения о разрыве договора аренды между городом и застройщиком был поддержан горсоветом еще зимой, однако девелоперы пытались оспорить, сообщил на своей странице в Facebook нардеп и советник главы Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Юридическая причина разрыва – долги застройщика перед городом за аренду земли в 65 миллионов гривен. Тогда инициатором незамедлительного рассмотрения решения местным советом инициативы стал мэр Киева, а причиной – неадекватные действия застройщика, который обещал пересмотреть проект строительства, разработать новый и представить его на градостроительном совете, но вместо этого возобновил активную фазу стройки", – уточнил Белоцерковец.

"Патриотика на озерах", проект Facebook "Патриотика на озерах"

Иск против застройщика "Контактбудсервис" подавали активисты ОО "Экопарк Оскорки", которые выступали против возведения новых домов.

Как писал OBOZREVATEL, из-за застройки на Осокорках возникали не только споры, а и драки с применением оружия.

16 мая на месте стройки произошла драка с перестрелкой. Конфликт произошел между членами "Национального корпуса", которые приехали протестовать против возведения домов рядом с озерами, и так называемыми титушками, которые представляли интересы застройщика.

в июле на Осокорках произошли столкновения между представителями "Национального корпуса" и полицией. Конфликт спровоцировал один из местных жителей, который бросал в правоохранителей яйца.

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