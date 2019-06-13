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/Жизнь столицы

Суд запретил скандальную новостройку в Киеве: первые детали

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В Киеве Аппеляционный суд запретил строительство скандально известного ЖК "Патриотика на озерах", который начали строить на Осокорках.

Проект решения о разрыве договора аренды между городом и застройщиком был поддержан горсоветом еще зимой, однако девелоперы пытались оспорить, сообщил на своей странице в Facebook нардеп и советник главы Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Юридическая причина разрыва – долги застройщика перед городом за аренду земли в 65 миллионов гривен. Тогда инициатором незамедлительного рассмотрения решения местным советом инициативы стал мэр Киева, а причиной – неадекватные действия застройщика, который обещал пересмотреть проект строительства, разработать новый и представить его на градостроительном совете, но вместо этого возобновил активную фазу стройки", – уточнил Белоцерковец.

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"Патриотика на озерах", проект

"Патриотика на озерах", проект

Facebook "Патриотика на озерах"

Иск против застройщика "Контактбудсервис" подавали активисты ОО "Экопарк Оскорки", которые выступали против возведения новых домов.

Как писал OBOZREVATEL, из-за застройки на Осокорках возникали не только споры, а и драки с применением оружия.

  • 16 мая на месте стройки произошла драка с перестрелкой. Конфликт произошел между членами "Национального корпуса", которые приехали протестовать против возведения домов рядом с озерами, и так называемыми титушками, которые представляли интересы застройщика.

  • в июле на Осокорках произошли столкновения между представителями "Национального корпуса" и полицией. Конфликт спровоцировал один из местных жителей, который бросал в правоохранителей яйца.

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Место
УкраинаКиев
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