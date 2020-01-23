Продают угнанные авто: в Киеве мошенники придумали новый "развод" покупателей

В Киеве разыскивают мошенника, который продал угнанный автомобиль по поддельному техническому паспорту за 20 тысяч долларов.

Просьба о помощи от подписчицы появилась в сообществе Kyiv Artyl. Она рассказала, что покупка была произведена по доверенности, так как в тот день МРЭО якобы не работало.

По ее словам мужчина, который продал ей угнанное авто, вел себя очень уверенно, поэтому сомнений в нем не возникло. Также она добавила его фото.

Мошенник продал паре угнанное авто с поддельными документами Facebook\Kyiv Artyl

"Вопрос: как нотариус мог по явно поддельному паспорту выписать доверенность, остаётся открытым.. Машина по итогу в угоне, отдали существу 20.000$, машина на штрафплощадке (отдадут хозяину, у которого это существо угнало машину), так же работает с подельником, берут задатки за машины", – написала женщина.

Facebook\Kyiv Artyl

Facebook\Kyiv Artyl

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве жители Днепровского района заметили на дверях своих квартир странные метки. Они предположили, что их могли оставить воры.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал