Продают шаурму и цветы: в Киеве "забили" на ужесточение карантина

Не смотря на запрет Кабинета министров и Киевской госадминистрации, в столице по состоянию на 17 марта продолжают работать пункты уличной торговли – цветочные магазины, кофейни, точки продажи шаурмы.

Как сообщает "Страна", в частности, работает вещевая уличная торговля, цветочные ларьки у метро, а также точки продажи кофе, которые являются заведением общепита и подлежащат закрытию.

Маршрутки, в которые по новым правилам нельзя будет сажать более 10 человек, сейчас возят гораздо больше людей и берут всех. У метро продолжают работать вещевые магазины, а также работают на вход и точки общепита.

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"Передвижная торговля", как ее называют в КГГА, невзирая на запрет, работает у Житнего рынка, который при этом закрыт. В переходе на метро Льва Толстого все работает: шаурма, цветочные лавки, канцтовары, одежда. Открыт и магазин "Книгарня Є".

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Вместе с тем, многие учреждения торговли и услуг действительно закрылись. Речь о торговых центрах, спортклубах и ресторанах.

Кроме того, как рассказали пользователи в сообществе "Типичное Голосеево" в Facebook, на Васильковской и Амурской площадях работают все точки с шаурмой, кофе, продажами мобильных телефонов и домашнего трикотажа.

Напомним, Киев с 17 марта ввел еще более жесткий карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. В частности, ограничено передвижение между городом и другими населенными пунктами Украины (рекомендация), приостановлена работа заведений общественного питания и торговых центров.

Работают только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки, банкоматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, метро в Киеве не будет работать с 23:00 17 марта до 3 апреля.

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