Продать Киев за $100 тысяч: как замминистра культуры незаконно застраивает столицу

Среди защитников культурных памяток Украины имя заместителя министра культуры Тамара Мазур ассоциируется с уничтожением исторического наследия. Именно с ее подачи скандальные новостройки возводятся даже на тех территориях, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

По данным активистов, за $100 000 чиновница готова дать разрешение на стройку в любой заповедной или исторической зоне, и ей абсолютно неважно, что за объект возводится застройщиками.

OBOZREVATEL вспомнил самые громкие скандалы с незаконными стройками, которым способствовала Мазур.

Скандальная стройка на улице Мечникова

Скандал со строительством жилого комплекса Signature на ул. Мечникова в Киеве начался еще в 2017 году. Изначально там планировалось строительство шестиэтажного здания, как и полагается Историко-архитектурным опорным планом Киева для зоны регулировки застройки 1 категории.

Фото строительства ЖК Signature lun.ua

В определенный момент строительные работы прекратились, так как Министерство направило застройщика в Государственную архитектурно-строительную инспекцию для согласования. Замминистра также утверждала, что ее ведомство не является ключевым для решения подобных вопросов. Однако как ни странно, через некоторое время именно с подачи Министерства культуры и, собственно, самой Тамары Мазур, стройка была возобновлена и уже предполагала наличие не шести, а двадцати шести этажей.

Тамара Мазур

Издание "Актуальная правда" позже опубликовало материал, где утверждается, что замминистра Мазур "наварила" на незаконной застройке 200 000 долларов. Активисты этой организации также регулярно выходят на мирные акции протеста под Министерство культуры с требованиями отставки Мазур.

План ЖК Signature lun.ua

Несмотря на все усилия активистов, стройка продолжается и по состоянию на конец 2018 года.

Застройка заповедника "Киево-Печерская лавра"

В том же 2017 году всплыли новые факты коррупции Мазур, когда стало известно о том, что охранную зону древнего заповедника "Киево-Печерская лавра" вопреки запретам ЮНЕСКО уменьшили и отдали под застройку. Об этом писало издание "Вести".

Согласно новому документу, охранная зона теперь составляет 107,7 гектара. В то же время на официальном сайте ЮНЕСКО указана площадь буферной зоны — 220,15 гектара, то есть вдвое больше, чем в обнародованном документе, утвержденном Минкультом.

В самом же ведомстве уверены, что ничего страшного не произошло, по словам замминистра, буферная зона лавры была приведена в соответствие документации ЮНЕСКО.

Заповедник "Киево-Печерская лавра"

"Дело в том, что у нас есть объединенная буферная зона Софии Киевской и лавры. А этим приказом мы ликвидировали наложение охранной зоны лавры на зону исторического памятника "Ландшафт киевских гор", чем только усилили режим защиты, так как в буферной зоне строительство позволяется с разрешения Минкульта, а на территории памятника строить нельзя в принципе", — объяснила Мазур.

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В то же время, по мнению экспертов, такими действиями министерство преднамеренно создало законные лазейки для застройки берегов Днепра. "Этот приказ создает именно ту "мутную водичку", которой не воспользуется только ленивый. Теперь, если какой-либо застройщик построит башню-близнеца у известного "монстрa" на Грушевского и его потянут в суд, то адвокат подсудимого без проблем докажет, что проблема двух буферных зон — это забота Минкульта, а не его клиента. Этим пользуются и сейчас, поскольку понятно, что лафа кончится, как только этот приказ попадет в поле зрения специалистов из Комитета всемирного наследия. Поэтому можно не сомневаться, что в этот момент именно на днепровских холмах нечто неприятное для киевлян соглашается или уже согласовано", — отмечает археолог "Софии Киевской" Тимур Бобровский.

Сенной рынок

В ноябре 2017 года вспыхнул очередной скандал с незаконной застройкой Сенного рынка, на участке размером в 1,9 гектара между улицами Гончара, Воровского, Чеховский переулок и Ярославов Вал планировалось построить 861 квартиру, около 9000 квадратных метров офисов и примерно 2500 квадратных метров торговых площадей. Высота домов варьируется от 6 до 22 этажей.

План ЖК "Ярославов Град" lun.ua

Стоит отметить, что непосредственно вокруг стройки находится 9 памятников местного значения и 28 объектов культурного наследия, охраняемых органами государственной охраны культурного наследия вообще и Минкультом в частности. Но с точки зрения ведомства, строительство ЖК "Ярославов Град" никак не повлияет на их композиционно-видовое восприятие.

Кроме этого, площадка бывшего Сенного находится в зоне регулирования застройки 1 категории, в которой высотное строительство запрещено. Но Тамара Мазур все же дала добро на это строительство.

Оно не осталось без внимания общественных активистов, к которым также подключились народные депутаты и представители "Нацкорпуса". На месте стройки не обошлось без конфликтов, когда протестующие против незаконной застройки подрались с охраной.

Стройка ЖК "Ярославов Град"

Сейчас строительство "Ярославов Град" идет полным ходом, ввести комплекс в эксплуатацию планируется в конце следующего года.

Общественная активистка Юлия Никитина, которая занимается вопросами строительства на Сенном рынке, привела цитаты замминистра Тамары Мазур касательно незаконной застройки исторического центра города:

"Что такое исторический центр города и где это? Я не знаю, что такое исторический центр города и если вы мне покажете, где в Киеве исторический центр и как определені его пределы — я буду счастлива это видеть".

"Это особенность Киева — что он строился не в один период, как например, Париж. Киев строился в разные исторические промежутки. И характер его застройки во многих местах очень испортили. Поэтому, когда мы говорим о сохранении исторической среды, мы должны понимать, что мы сохраняем. Есть ли что сохранять?"

"Дом с ромашками"

В 2016 году с согласия тогдашнего главного архитектора города Киева Александра Свистунова и замминистра Мазур из реестра объектов культурного наследия был исключен "Дом с ромашками", который был построен в 1910 году по ул. Златоустовская.

Дом с ромашками

За несколько дней до сноса, земельный участок, на котором находился дом, был отдан для застройки ГП "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств". Компания должна была сохранить памятник архитектуры, но с нарушением закона, "Дом с ромашками" был лишен своего статуса.

Теперь на участке площадью 1,13 га проходит незаконное строительство многоэтажного дома.