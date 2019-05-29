Проблемы со стеклянным мостом в Киеве: власти пошли на кардинальные меры 

Власти Киева рассматривает вариант замены поврежденной стеклопленки на новом Пешеходном мосту на бронированное стекло.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр Спасибко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Безопасность киевлян – самая главная ценность. Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя стеклопленки на бронированное стекло", - заявил он.

Спасибко надеется, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новому туристическому объекту и этого больше не повторится.

"Основное же – закаленное стекло не пострадало. 1 метр квадратный такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Сейчас идет процесс замены верхнего слоя – защитной стеклопленки. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком", - уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL:

Новый мост треснул третий раз за два дня после открытия, которое состоялось 25 мая. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков.

Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.

Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект путепровода якобы был взят с их чертежей.

Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве увеличилась до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.

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