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Проблемы со стеклянным мостом в Киеве: власти пошли на кардинальные меры 

1.5тЧитать материал на украинском

Власти Киева рассматривает вариант замены поврежденной стеклопленки на новом Пешеходном мосту на бронированное стекло.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр Спасибко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Безопасность киевлян – самая главная ценность. Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя стеклопленки на бронированное стекло", - заявил он.

Спасибко надеется, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новому туристическому объекту и этого больше не повторится.

Проблемы со стеклянным мостом в Киеве: власти пошли на кардинальные меры 

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"Основное же – закаленное стекло не пострадало. 1 метр квадратный такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Сейчас идет процесс замены верхнего слоя – защитной стеклопленки. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком", - уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Цветкова Катя
Цветкова Катя
Мoя блaгодaрнocть тем, ктo показал мнe прeкрaсный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁uykarj9 Пpoсто прoйдя проcтoй oпроc пoлyчилa пoчти пoлyгoдовую зaрплaту)) Пoльзyйтeсь, покa есть возможнocть=)
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леня зе
леня зе
Безопасность киевлян – самая главная ценность😂😂Тупость киевлян – самая главная ценность 400 млн грн.< чем 10млн$ за которые предлагала швейцарская фирма строить?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Мост уже золотой
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