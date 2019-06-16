"Пробивало стены квартир": появились новые подробности о взрыве в центре Киева

Взрыв в Киеве, на улице Тургеневской, который произошел ночью 15 июня, разрушил три соседних гаража, повредил фасады и выбил окна в близлежащих домах.

О подробностях инцидента сообщил ресурс "Информатор". По их информации, из-за взрыва в домах вылетели не стекла, а окна вместе с рамами. Кроме того, различные предметы, которые находились во взорвавшемся гараже, пробили стены внутри квартир.

Еще одним последствием инцидента стало отключение в ближайшем жилом доме газоснабжения и электроэнергии – взрывом перебило кабеля и повредило газовую трубу. Районная власть уже пообещала в ближайшее время вернуть в дом электричество, но как скоро будут отремонтированы повреждения газовой трубы – неизвестно.

Официальных причин взрыва до сих пор нет. Глава Шевченковской районной администрации Олег Гаряга заявил, что 17 июня, в понедельник, будет собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям для расследования инцидента. Тем временем, полиция открыла по данному факту уголовное производство по части 1 статьи 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Взрыв на Тургеневской "Информатор"

Взрыв на Тургеневской "Информатор"

Взрыв на Тургеневской "Информатор"

Взрыв на Тургеневской "Информатор"

Взрыв на Тургеневской "Информатор"

Взрыв на Тургеневской "Информатор"

Взрыв на Тургеневской "Информатор"

Взрыв на Тургеневской "Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева раздался взрыв в квартире многоэтажки, в результате чего погибли люди.

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