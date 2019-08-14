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"Привет" из США: конфликт Кличко с Офисом Зеленского получил неожиданный поворот

2.2т Читать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко остался на своей должности благодаря помощи из США, а именно - встрече с адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Об этом написал на своей странице в Facebook шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, ссылаясь на собственные источники.

"В попытке подвинуть Кличко с должности промежуточную победу одержал Джулиани. Решение Кабмина отказать Андрею Богдану, главе Офиса президента, в запуске процедуры отставки главы КГГА Виталия Кличко было принято в т.н. "Вашингтонском обкоме", - рассказал он.

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По его словам, "еще вчера вся политическая тусовка была убеждена, что Кличко придется пропустить этот удар от Богдана-Зеленского".

"Джулиани нажал на нужные кнопочки, и Гройсман вышел из Зе-игры "Отправь в политический нокаут Кличко". Если это правда, то ослепленный яростью Джулиани и дальше будет играть на стороне киевской общины в противостоянии с Зе-победителями политических жатвы. А это означает, что "вашингтонский обком" особенно тщательно будет следить за правовой позицией власти в перегрузке киевских руководителей", - отметил Сохар.

Кличко и Богдан

Кличко и Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа стало известно, что Кабинет министров Украины отказался рассматривать увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

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Персоны
Виталий Кличко Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хм, вот, собственно, и всё, что нужно знать о "самостийности" нынешней украинской политики. Кабмин примерно так же независим от Вашингтона, как ПЦУ - от Фанара.
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