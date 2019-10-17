Притула идет в мэры Киева? Вакарчук дал неоднозначный ответ

Украинский комик и телеведущий, ранее кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Голос" Сергей Притула интересуется предстоящими местными выборами в Украине и даже может стать одним из претендентов на пост мэра Киева.

Об этом заявил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в интервью "Украинской правде". Он также рассказал, чем его коллега занимается в политсиле.

"Давайте мы дождемся вообще-то, когда будут выборы, а затем будем говорить о тех людях, которые идут или не идут на них. Потому что это из серии — все спрашивали, кто идет на президентские выборы, а потом случилось совсем по-другому" — ответил политик на вопрос, будет ли шоумен претендовать на кресло мэра столицы.

Вакарчук и Притула

При этом он признался, что действительно разговаривал с Притулой в целом обо всех местных выборах и его возможном участии в них. Однако к каким-то конкретным договоренностям они не пришли.

"Любое серьезное принятие решений — это энергия и эмоции. И их надо тратить тогда, когда на самом деле в этом есть необходимость. Сегодня мы тратим все свои усилия на те вещи, что происходят сейчас или которые независимо от выборов нам надо делать", — подчеркнул нардеп.

По словам Вакарчука, в "Голосе" Сергей Притула является членом политсовета и своеобразным менеджером. Он участвует в заседаниях, где обсуждаются политические, образовательные, медицинские и другие вопросы, а также различные региональные проекты, которые партия стремится реализовать в Украине.

"Это все требует презентаций, подготовки, докладов. Члены политсовета также имеют менеджерские функции. В этом случае Притула — тот, кто очень много советует. Он тонко чувствует людей и этим нам очень помогает", — подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский шоумен Сергей Притула признался, что пошел в политику именно с партией Святослава Вкарчука "Голос", поскольку стремится быть полезным стране.

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