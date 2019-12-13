Приплыли: ЖК "Русановская гавань" – строительная афера братьев Дроботов на 14 тысяч квартир

Правоохранительные органы всерьез заинтересовались противоправной деятельностью одиозных предпринимателей, братьев Анатолия и Владимира Дроботов, скандально известных своими незаконными застройками по Киеву, банковской деятельностью и махинациями с бюджетными средствами.

В этой связи добавлю пищи для размышления блюстителям закона. Наше тематическое расследование посвящено громкой афере на десятки миллионов долларов США вокруг строительства жилого комплекса по ул. Маланюка (бывшая ул. Сагайдака),101, которая имеет все шансы превзойти "Элита-центр" и историю с домами Войцеховского.

Судя по всему, благодаря высокому покровительству, коррупционным связям и при непосредственном участии представителей правоохранительной и судебной систем братья проворачивают множество различных махинаций, при этом они незаслуженно оставались незамеченными органами правопорядка.

КТО ТАКИЕ БРАТЬЯ ДРОБОТЫ: УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА МОГУТ АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ

Если вы вдруг поинтересуетесь в интернете, кто такие братья Дроботы, то с большой долей вероятности не найдете ничего положительного. Владимир и Анатолий Дроботы известны в узких кругах, как скандальные застройщики Киева, замешанные во множестве неприглядных историй.

В этой связи мы решили пролить свет на деятельность "клана", которая доселе оставалась в тени и совершенно безосновательно игнорировалась правоохранителями.

Сфера интересов Дроботов, по утверждению источников, – "распил" бюджетных средств города Киева, получение, а потом застройка лакомых земельных участков столицы. Последние десять лет семье Дроботов при любой власти было позволено то, о чем другие могли только мечтать. Возможно это объясняется их, так сказать, договороспособностью, которая помогает решать вопросы с представителями власти: депутатами, судьями и прокурорами.

Сегодня братья Дроботы – фигуранты множества уголовных производств, следствие по которым тормозилось, но сейчас, с приходом новой власти, имеет все шансы получить новый импульс. Многое из деятельности этих дельцов почему-то не попадало на радары правоохранителей, о чем далее мы расскажем подробно.

Известно, что лидирующую роль в семейном подряде Дроботов занимает Владимир Иванович Дробот. В целой веренице предприятий, где братья значатся акционерами, львиная доля уставного капитала принадлежит именно ему.

Владимир Дробот хорошо знаком с городским хозяйством, так как еще в 2001 году был назначен директором КП "Труханов остров", позже трансформировавшегося в Генеральную дирекцию по обслуживанию иностранных представительств.

В 2008 году Владимир Дробот был избран депутатом Киевсовета от БЮТ, где входил в состав Постоянной комиссии по вопросам земельных отношений, градостроительства и архитектуры.

Еще с 2000 года он имел обширные интересы в городском строительстве, будучи председателем высшего органа управления "Миськбудинвест" и компании "Энергобудлизинг".

Сегодня братья Дроботы являются основателями скандально известного ООО "Миськбудинвест", которое считают одним из самых недобросовестных застройщиков Киева. С этой компанией связано множество коррупционных скандалов.

Компанию "Миськбудинвест" журналисты называют допущенной к "распилу городского пирога", а самих братьев – "присосками к городскому бюджету". Большой вопрос – как такого плана мелкие жулики смогли втереться в доверие к мэру Киева Виталию Кличко?

Все по классике – компания "Миськбудинвест" выигрывала определенные тендеры на строительство, деньги осваивались, а работы не проводились.

Известно, что сегодня по фактам разворовывания бюджетных средств расследуется уголовное производство №42019101040000045 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины. По мнению правоохранителей, есть достаточные основания полагать, что должностные лица КП "Плесо" и ООО "Миськбудинвест" совершили завладение бюджетными средствами.

Одна из самых скандальных историй, к которой имеют отношения братья Дроботы – распил заповедной земли в Пуща-Водице. По сути, у лесного хозяйства города было украдено почти 10 га драгоценного леса. Вековые деревья, естественно, вырубили, а участки начали застраивать коттеджами.

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" приняло и согласилось вывести десять гектаров из заповедного лесного фонда. А потом городской совет просто отдал двухсотлетний дубовый лес двум общественным организациям – садовым обществам "Пуща-Водица" и "Дубовый гай", отношение к которым имеют Дроботы и аффилированные с ними лица. Сегодня в этом отношении также расследуется уголовное производство.

В 2017 году Генеральная прокуратура взялась за расследование махинаций с землей. Но только в мае 2019 года в деле произошел прорыв. По ходатайству прокуратуры Печерский суд арестовал все десять гектаров леса, но местные жители уверяют, что на участках Дроботов продолжается незаконное строительство.

Несмотря на целую вереницу резонансных уголовных производств, братья Дроботы по-прежнему остаются на свободе. Более того, судя по всему они продолжают придумывать новые незаконные комбинации, а правоохранительная система закрывает глаза на вопиющие правонарушения. Об одной из таких афер далее и пойдет речь.

"ЖИЛИЩНЫЙ РАЙ": ЗАМАНЧИВЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ ДРОБОТОВ

В 2005 году, после победы Оранжевой революции и избрания Виктора Ющенко президентом, Украина жила большими надеждами. Перед страной открывались огромные перспективы и возможности. "Вот теперь заживем!", - думалось украинскому народу. Мелкие, средние и крупные предприниматели в то докризисное время охотно открывали для себя новые направления, инвестировали средства, свой интеллектуальный и трудовой потенциал в украинскую экономику.

Так было и с компанией ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент", которая решила инвестировать крупные деньги в казавшийся перспективным проект братьев Дроботов по строительству жилого комплекса близ побережья Днепра в Киеве.

В самом начале ничего не предвещало беды. В конце 2005 года был заключен инвестиционный контракт (№ 30-12/05-И) между ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент", ОАО "Дарницкий комбинат строительных материалов и конструкций" братьев Анатолия и Владимира Дроботов, ООО "Компания"Энергобудлизинг" и ООО "Научно-производственное объединение "Техбудсервис".

Инвестиционный контракт предусматривал строительство на территории завода ОАО "Дарницкий комбинат строительных материалов и конструкций" (далее - ДКБМК) по адресу: г. Киев, ул. Степана Сагайдака (ныне ул. Маланюка), 101, современного жилого комплекса с развитой инфраструктурой: школа, детские садики, спортивные клубы, супермаркеты, салоны красоты, паркинги и прочее. Часть объектов социально-культурного и бытового назначения по договору отходила громаде города Киева.

Два земельных участка общей площадью 21, 5177 га с целевым назначением "для строительства жилых домов и объектов социально-культурной инфраструктуры" в марте 2006 года были переданы Киевским городским советом в лице его тогдашнего главы Александра Омельченко в аренду фирме братьев Дроботов ОАО "ДКБМК" сроком на 15 лет. Соответственно, Дроботы начали активно искать инвесторов, которые могли бы покрыть львиную долю расходов на реализацию проекта.

Право аренды с застройкой на эти два участки и стали "входным билетом" Дроботов в проект. Вернее даже, не билетом, а наживкой, на которую по задумке должна была клюнуть "крупная рыба", готовая взять на себя львиную долю расходов, необходимых для реализации проекта. Как было указано выше, такой "рыбой" стала компания "Атланта Инвест энд Девелопмент".

Для того, чтоб реализовать проект строительства ЖК по условиям инвестиционного договора, 9 апреля 2008 года компания Дроботов "ДКБМК" передает в субаренду два участка компании ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" до 14 марта 2021 года. Таким образом, по указанному договору субаренды на ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" была возложена обязанность застроить земельные участки, а также взять на себя груз по годовой оплате за субаренду громаде города Киева.

Забегая наперед, отметим, что доли в инвестиционном контракте распределялись следующим образом: 80% всех помещений строящегося объекта отходило "Атланта Инвест энд Девэлопмент"; 12% - "Компания "Энергобудлизинг"; 7% - ООО "Научно-производственное объединение "Техбудсервис"; 1% – ОАО "Дарницкий комбинат строительных материалов и конструкций" братьев Дроботов.

Практически все финансовое бремя по реализации инвестиционного проекта ложилось на ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент". Компания привлекла для финансирования этого проекта иностранные инвестиции от своего учредителя на то время - компании "United American Investments LLC". Соответственно, инвестиции осуществлялись в долларах США, а затем по курсу того времени (5,05 гривен за доллар) переводились в украинские гривни.

По условиям контракта, ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" получила права соинвестора и приняла на себя обязательство выполнять функции заказчика строительства инвестиционного объекта. Кроме того, на соинвестора была возложена обязанность "за собственные (привлеченные) средства и собственными (привлеченными) силами осуществить проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также ввести в эксплуатацию и объект по ул. Степана Сагайдака, 101".

Соответственно, чтобы реализовать все вышеперечисленное, инвестиционный контракт предусматривал заключение еще ряда дополнительных соглашений с проектировщиками, строителями, охранными фирмами, городом и пр.

В марте 2006 года с ООО "Строительная компания" Миськбудинвест" (запомним эту компанию), среди акционеров которого опять таки братья Анатолий и Владимир Дроботы, был заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ, согласно которому ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" финансировало разработку всей проектной документации по строительству жилого комплекса. Кроме того, по этому же договору компании принадлежат авторские имущественные права и право практической реализации проекта.

Так, с 2006 по 2009 год ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" заплатило денежные средства в сумме 55 874 296 гривен (по курсу того времени около $10 000 000). Из них - 53 449 010 гривен было уплачено компании ООО "Строительная компания "Миськбудинвест" за проектные работы, что подтверждается платежными документами. 1 741 018 гривен - сумма арендной платы, которую общество уплатило за пользование земельным участком только за 2007-2008 гг. Помимо перечисленного, компанией оплачивались услуги по охране объекта строительства и пр.

Также ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" профинансировала приобретение компанией "Энергобудлизинг" оборудования для строительства завода по производству силикатного кирпича стоимостью 25 250 000 гривен, поскольку в обязанности соинвестора входило также перенос завода ОАО "ДКБМК".

ПЕРЕПЛЮНУТЬ ВОЙЦЕХОВСКОГО: БРАТЬЯ ДРОБОТЫ И "ГРАНДИОЗНАЯ" СТРОИТЕЛЬНАЯ АФЕРА

Особенно отметим, что в инвестиционном контракте было четко обозначено: "Конкретные помещения, которые составляют части (доли) сторон определяются на стадии разработки и согласования проектной документации, о чем стороны заключают соответствующий документ, являющийся дополнением к инвестиционному контракту после утверждения стадии "Проект".

Именно на этом этапе и произошло то, что в мире нечистых на руку "предпринимателей" называется "кидок". Когда все проектные работы были выполнены, платежные поручения оплачены, а согласования контролирующих органов получены, наступил решающий момент – нужно было подписать дополнительное соглашение с целью привлечения денежных средств физических и юридических лиц для финансирования строительства.

По дополнительному соглашению ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" должна была осуществить выпуск целевых облигаций в количестве, соответствующем 100% общей проектной площади. В свою очередь другие стороны инвестиционного контракта должны были предоставлять ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" при осуществлении эмиссии облигаций все необходимые документы по требованию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Говоря простым языком, на этом этапе должно было произойти распределение долей (площадей объекта) в виде ценных бумаг между инвесторами строительства.

И тут начинается самое интересное. Именно в то время, когда по требованию НКЦБФР для регистрации эмиссии облигаций ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" было необходимо предоставить соглашение о распределении площадей будущего инвестиционного объекта между сторонами инвестиционного контракта, компании с орбиты братьев Дроботов (ОАО "ДКБМК" и ООО "Компания Энергобудлизинг") саботировали заключение этого соглашения.

Это затормозило подготовительные и строительные работы. Финансирование за счет инвесторов не могло быть реализовано, так как не была осуществлена эмиссия облигаций. Но то были только "цветочки", "ягодки" начались немного погодя.

Когда указанные выше компании отказались подписывать соглашение о выпуске целевых облигаций, представители основного инвестора проекта заподозрили неладное, ведь до того момента, пока не был готов проект и не были получены разрешительные документы на строительство, все шло гладко и ничего не сулило ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" крупные финансовые потери.

Соответственно, когда инвестору искусственно начали создавать препятствия, в 2011 году ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" начала переговоры с компанией из Южной Кореи о передаче ей прав с обязанностью завершить финансирования инвестиционного проекта.

Для этого было решено создать ООО "Атланта Билдинг" и переоформить на эту компанию права и обязанности ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент", а в дальнейшем - продать корпоративные права корейцам. Поскольку сделка не состоялась, то имущественные права инвестора по инвестиционному контракту должны были быть возвращены ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент".

По мнению инвестора, руководство ОАО "ДКБМК" братьев Дроботов решило договориться с должностными лицами ООО "Атланта Билдинг", чтобы те не возвращали ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" их права по инвестиционному контракту.

Был это подкуп или же другие виды влияния – неизвестно. По нашей информации, на директора ООО "Атланта Билдинг" могли оказывать влияние представители преступного "клана" и дополнительно мотивировать, чтоб тот от лица предприятия подписал какие-то бумаги, на что не был уполномочен уставом и основателями компании.

Очевидно, Дроботы не были заинтересованы в восстановлении прав "Атланта Инвест энд Девелопмент" как стороны Инвестиционного контракта № 30-12 / 05-И от 30.12.2005 года. Таким образом, ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" лишалась не только уже инвестированных в проект средств, но и своей доли в строящемся объекте.

По сути, должностные лица и владельцы ОАО "ДКБМК" решили присвоить себе сделанные "Атланта Инвест энд Девелопмент" инвестиции и с привлечением третьих лиц завершить строительство жилого комплекса по проекту, который, напомним, полностью оплатил инвестор.

Так, ОАО "Дарницкий комбинат строительных материалов и конструкций" абсолютно незаконно передал функции заказчика строительства другим лицам. По мнению пострадавших инвесторов, ООО "Промышленно-строительная группа Ковальская", ООО "Компания" Элонг", КП "Житлоинвестбуд УКБ ", ООО" Компания "Энергобудлизинг", ООО" Компания по управлению активами "Энергобудлизинг" вступили в преступный сговор между собой и решили в нарушение закона строить ЖК на основании проекта, изготовленного на средства ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" без разрешения на то правообладателя.

Сегодня масштаб этой строительной аферы имеет все шансы переплюнуть "успехи" скандального застройщика Анатолия Войцеховского, у которого арестовали 14 многоэтажных домов. Известно, что Дроботы совместно с партнерами-соучастниками планируют построить и продать около 14 500 квартир (680 000 м.кв.) в указанном ЖК на Маланюка, 101. Не исключено, что последствия для приобретателей этой недвижимости могут оказаться плачевными.

ПРОКУРОРЫ-СОУЧАСТНИКИ И СЛЕДОВАТЕЛИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: КАК ВЫДАВЛИВАЛИ ИНВЕСТОРА

На деле компанию "Атланта Инвест энд Девелопмент" было не так-то просто выдавить из инвестиционного проекта из-за наличия всех необходимых подтверждающих ее участие документов.

Аферисты поняли, что необходимо придумать что-то неординарное и даже из ряда вон выходящее, если оно даст результат. Ведь на кону – десятки миллионов долларов США. Для этого преступная группа решила перейти за красные линии и использовать в своей грязной афере… прокуроров и правоохранителей, чтобы уничтожить доказательства и не позволить реализовать ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" права инвестора по контракту.

14 ноября 2016 года работниками Киевской местной прокуратуры № 4 было начато уголовное производство № 42016101040000204 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка и строительство на нем).

Отметим, что параллельно было начато еще одно уголовное производство за №12017100040006738 от 15 мая 2017 года по факту самоуправства (ст. 356 УК Украины), расследование которого осуществлялось Днепровским управлением полиции ГУ Национальной полиции в г. Киеве.

Дальнейшее развитие событий указывает на то, что все происходящее было частью преступного плана по отнятию надлежащих инвестору прав. Регистрация указанного уголовного производства предоставляла возможность участникам преступной схемы полностью контролировать деятельность правоохранительных органов и "тормозить" любой процесс осуществления досудебного расследования. Заказчики этого дела хотели держать "под контролем" действия любых лиц, которые могли бы пытаться восстановить интересы ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент".

Так, в 2017 году прокурор Киевской местной прокуратуры №4 Грекова Серафима Александровна ходатайствовала в суде по делу № 755/7664/17 об изъятии оригиналов проектной и другой документации по строительству домов на ул. С. Сагайдака, 101 в рамках уголовного производства № 12017100040006738, находящихся во владении Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в г. Киеве по бул. Леси Украинки,26.

Как следствие, 23 мая 2017 года следственный судья Днепровского районного суда г. Киева Химич удовлетворил ходатайство и вся проектная документация была изъята в ГАСИ и увезена следователями и прокурорами в неизвестном направлении. В принципе, должностные лица ГАСИ не обязаны были отдавать оригиналы документов, а могли предоставить следствию заверенные копии.

Таким образом, прокурором КГП № 4 Грековой были изъяты проектные документы, за которые ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" заплатило свыше 53 000 000 гривен по курсу того времени. Этим действием прокурор лишила права инвестора, кроме прочего, использовать изъятые документы в качестве доказательств в хозяйственных спорах.

Как следует из судебного решения, чтобы размыть ответственность, прокурор Серафима Грекова просила суд предоставить временный доступ к оригиналам документов также и другим прокурорам и следователям: Цветову Дмитрию Анатольевичу, Тенетовой Наталье Викторовной, Шевченко Павлу Николаевичу, Назарко Марине Владимировне, а также следователю СО Днепровского управления полиции ГУ НП в г. Киеве Мешкову Константину Александровичу.

Известно, что 03 августа 2017 года Киевской местной прокуратурой № 4 уголовное производство, в рамках которого происходило изъятие проектной документации, объединено с уголовным производством № 42016101040000204 и ему был присвоен номер последнего.

Далее, по нашей информации, чтобы спрятать концы в воду, уголовное производство со всеми материалами было направлено из Киевской местной прокуратуры № 4 в СО Днепровского УП ГУНП в г. Киеве и по сей день не было возвращено.

На сегодня уголовное производство до сих пор продолжается, а разрешительная документация ОАО "Дарницкий комбинат строительных материалов и конструкций" в Государственной архитектурно-строительной инспекции уже более двух лет как временно изъята прокурором.

Тем временем, несмотря на физическое отсутствие всех документов и невозможность осуществления строительного и технического контроля, на Маланюка, 101 активным образом ведется незаконное строительство, а указанные выше компании, присоединившиеся к сомнительному проекту братьев Дроботов, вовсю продают квартиры в интернете, подвергая тем самым большому риску покупателей данной недвижимости.

Отметим, что строительные работы ведутся вопреки предписаниям ГАСИ об остановке строительных и подготовительных работ. Очевидно, бенефициары аферы хотят как можно быстрее достроить и распродать жилой комплекс.

К слову, прокурор Серафима Грекова, которая вместе со следователями изъяла проектные документы, указала в своей декларации, что в 2018 году "вдруг" купила себе квартиру в Киеве площадью 56 м. кв., правда забыла указать ее стоимость.

Примечательно, что в декларации о доходах и расходах за предыдущие отчетные периоды прокурор не декларировала, что располагает какими бы то ни было сбережениями, а ее зарплата за 2018 год составила 355 952 гривен. Есть все основания полагать, что таким образом с прокурором могли рассчитаться за то, что с ее легкой руки все разрешительные документы на строительство и проектная документация были изъяты из ГАСИ.

Говорят, что взятка за такого рода "фокус" с документами может начинаться от 100 тысяч долларов США, что для многих "блюстителей закона", учитывая невысокую официальную зарплату, является весомым аргументом в пользу столь вопиющего нарушения закона. Отметим, что у прокурора появились лишние средства и на приобретение другой недвижимости. Госпожа Грекова в последнее время активно принимает участие в аукционах по выкупу земельных участков в Киевской области.

Но вернемся все же к конкретным действиям прокурора по ущемлению прав ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент".

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ: МОГУТ ПОСТРАДАТЬ ПРОСТЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Из открытых источников известно, что следователи Днепровского управления полиции долгое время не хотели признавать компанию ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" потерпевшей стороной, но в итоге в сентябре 2019 года суд постановил признать ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" потерпевшей стороной по уголовному производству № 42016101040000204.

По нашей информации, в отношении служебных лиц Киевской местной прокуратуры № 4 и в СО Днепровского УП ГУНП в г. Киева Государственным бюро расследований было начато уголовное производство за № 62019000000001296 по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Кроме того, как стало известно нашим журналистам, Хозяйственный суд города Киева признал ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" стороной ивестиционного контракта от 2005 года и вернул компании права соинвестора. Этот факт, говорит о том, что серьезные проблемы могут начаться не только у бенефициаров этой "оборудки" Дроботов, но и у компаний, которые, похоже, клюнули на приманку, а сегодня активно продают квартиры в ЖК. Это же касается и простых инвесторов, которые заплатили свои кровные за строящееся жилье.

Также, по информации наших источников в правоохранительных органах, вскоре братьям Дроботам могут вручить уведомления о подозрении, а еще по одному из уголовных производств якобы уже готов обвинительный акт.

Мы будем следить за всеми уголовными производствами, фигурантами которых есть либо будут братья Анатолий и Владимир Дроботы. Мы подготовили ряд запросов к правоохранителям и вскоре узнаем, привлечет ли Фемида зарвавшихся дельцов к ответственности за их незаконную деятельность.

(Продолжение следует…)

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