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26 ноября • обновлено в 01:26
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Принесли унитазы с бумагой: украинцы ярко отреагировали на жлобство России. Фото и видео

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Под стенами посольства РФ в Киеве прошла акция, которой высмеяли кражу россиянами оборудования и других вещей с кораблей.

Мероприятие прошло вечером в понедельник, 25 ноября. Участники активно публиковали снимки с геолокацией посольства РФ. Также обратили внимание на событие и украинские телеканалы.

К забору посольства принесли унитазы, туалетную бумагу и другие "подарки" Путину. Сами активисты активно шутят о жлобстве россиян, подарив им "медаль за взятие унитаза".

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Акция протеста в Киеве

Акция протеста в Киеве

Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве

Акция протеста в Киеве

Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве

Акция протеста в Киеве

Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве

Акция протеста в Киеве

Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве

Акция протеста в Киеве

Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве

Акция протеста в Киеве

Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве

Акция протеста в Киеве

Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве

Акция протеста в Киеве

Посольство РФ в Киеве, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой РФ Владимиром Путиным передачу кораблей, призвав вернуть все вооружение, оборудование и документацию, которую украли.

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Читайте все новости по теме "Возвращение украинских кораблей Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы на фоне унитазов смотрятся вполне органично. Живости композиции добавляют обмотанные туалетной бумагой фигуры активистов с радостными лицами. Как же приятно посмотреть на этих милых западэнских селян
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3
1
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Невероятно тупая нация. Теперь они "Кастрюлеголовые Унитазоносцы"
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2
1
Куни Чан
Куни Чан
Бедные, как же им без мозгов живется то?
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3
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