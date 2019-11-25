Принесли унитазы с бумагой: украинцы ярко отреагировали на жлобство России. Фото и видео

Под стенами посольства РФ в Киеве прошла акция, которой высмеяли кражу россиянами оборудования и других вещей с кораблей.

Мероприятие прошло вечером в понедельник, 25 ноября. Участники активно публиковали снимки с геолокацией посольства РФ. Также обратили внимание на событие и украинские телеканалы.

К забору посольства принесли унитазы, туалетную бумагу и другие "подарки" Путину. Сами активисты активно шутят о жлобстве россиян, подарив им "медаль за взятие унитаза".

Акция протеста в Киеве Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве Посольство РФ в Киеве, Facebook

Акция протеста в Киеве Посольство РФ в Киеве, Facebook

А говорят в Украине живут одни русофобы. В Киеве под посольство России прибыл первый гуманитарный конвой для братской страны с медалью за взятие унитазов.

Вот как всем миром помогают Великой сверхдержаве подняться с колен! pic.twitter.com/CfflbvYowg — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 25 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой РФ Владимиром Путиным передачу кораблей, призвав вернуть все вооружение, оборудование и документацию, которую украли.

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