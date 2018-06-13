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Примчались пять "скорых": в Киеве массовая драка закончилась резней

6.1тЧитать новость на украинском

В Киеве около восьми неизвестных мужчин напали на компанию молодых людей, один из которых получил ножевое ранение.

Двое получили травмы в результате избиения, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Около девяти часов вечера (12 июня - Ред.) на Академгородке , возле улицы Доброхотова, 14 , восемь мужиков возле парадного подрезали мужчину, разбили полностью лицо и сильно ударили двух мужчин", - рассказала очевидица.

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Преступникам удалось скрыться.

Мужчина, который стал невольным свидетелем происшедшего, рассказал, что за домом видел окровавленные ножи, которые валялись прямо на дороге.

На месте работали правоохранители и пять машин скорой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером, 4 апреля, произошла массовая драка в Киеве, которая закончилась для одного из ее участников ножевым ранением.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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