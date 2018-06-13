Примчались пять "скорых": в Киеве массовая драка закончилась резней

В Киеве около восьми неизвестных мужчин напали на компанию молодых людей, один из которых получил ножевое ранение.
Двое получили травмы в результате избиения, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Около девяти часов вечера (12 июня - Ред.) на Академгородке , возле улицы Доброхотова, 14 , восемь мужиков возле парадного подрезали мужчину, разбили полностью лицо и сильно ударили двух мужчин", - рассказала очевидица.
Преступникам удалось скрыться.
Мужчина, который стал невольным свидетелем происшедшего, рассказал, что за домом видел окровавленные ножи, которые валялись прямо на дороге.
На месте работали правоохранители и пять машин скорой помощи.
Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером, 4 апреля, произошла массовая драка в Киеве, которая закончилась для одного из ее участников ножевым ранением.
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