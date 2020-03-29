В аэропорту "Борисполь" вечером 29 марта приземлился борт с украинцами из Вьетнама, которые отказались от обсервации.

Об этом в Facebook заявил журналист Виталий Глагола, опубликовав видео с места инцидента.

По его словам, "украинцы, которые прилетели в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта".

"Только что приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает", – рассказал он.

Как выяснил OBOZREVATEL, одна из пассажиров самолета сообщила, что им "дали бумажки на самоизоляцию", но ничего не говорили об обсервации.

"Уже на выходе нас задержали. Много военных. Мы не понимали, что происходит. Люди начали кипишевать. Возмущаться. Часть людей уже была за аэропортом, вышла, а нас не выпускали.

Потом извинились, сказали, что хотели сделать как лучше и подготовить специальные автобусы. Но нам не объясняли, если бы объяснили, то было бы ок. Ну и все, мы выехали без никаких обсерваций", – рассказала девушка.

В "Борисполе" произошли стычки с украинцами, которые вернулись из Вьетнама

В "Борисполе" произошли стычки с украинцами, которые вернулись из Вьетнама

В "Борисполе" произошли стычки с украинцами, которые вернулись из Вьетнама

В свою очередь Евгений Черняк в Facebook рассказал, что рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, а эвакуация проходила на новом Airbus 350.

"Его организовал вьетнамский бизнесмен, чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось, чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге сюда.

Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по €200 с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане согласились, но по прилету что-то пошло не так. В итоге пассажиры подписали согласие на самоизоляцию и разошлись", – рассказал он.

В "Борисполе" произошли стычки с украинцами, которые вернулись из Вьетнама

В "Борисполе" произошли стычки с украинцами, которые вернулись из Вьетнама

В "Борисполе" произошли стычки с украинцами, которые вернулись из Вьетнама

В "Борисполе" произошли стычки с украинцами, которые вернулись из Вьетнама

Как писал OBOZREVATEL, накануне Украина закрыла границу. С момента введения карантина из других стран вернулись около 100 тысяч граждан.

Еще около 9 тысяч заявили о желании вернуться домой. Для граждан, которые остались за границей, будет работать программа "Защита".

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