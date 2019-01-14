Приковали наручниками посреди улицы: в центре Киева произошло дерзкое ограбление

В Киеве двое мужчин совершили дерзкий грабеж, при этом приковав жертву наручниками к перилам лестницы.

Пара злоумышленников отобрала у пострадавшего рюкзак с вещами и скрылась. Преступление произошло на Почтовой площади Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко рассказал, что двое злоумышленников на авто прибыли на Почтовую площадь, при этом изменив номерной знак транспортного средства. Когда они увидели потерпевшего, напали на него, приковали наручниками к перилам лестницы и отобрали рюкзак с деньгами и личными вещами.

"Сотрудники полиции провели комплекс розыскных мероприятий и установили место нахождения одного подозреваемого, которого впоследствии задержали. Это - 54-летний ранее судимый местный житель", – отметил Ищенко.

Сообщника задержанного объявили в розыск. За содеянное мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ограбление в Киеве kyiv.npu.gov.ua

Ограбление в Киеве kyiv.npu.gov.ua

Ограбление в Киеве kyiv.npu.gov.ua

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