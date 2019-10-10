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10 октября • обновлено в 14:09
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Приготовил бензопилу и пакеты: в Киеве иностранец убил друга и хотел расчленить

6.3т Читать материал на украинском

В Киеве гражданин Азербайджана зарезал своего друга и готовился расчленить тело, чтобы скрыть следы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, от жильцов дома поступила жалоба на неприятный запах из одной из квартир. На место прибыли сотрудники "Киевской службы спасения".

Они выбили дверь и обнаружили там убитого 22-летнего парня (также уроженца Азербайджана). При этом от двери до выхода из подъезда был замечен кровавый след.

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Подозреваемый в убийстве

Подозреваемый в убийстве

Пресс-служба прокуратуры Киева

На теле убитого были замечены ножевые ранения и многочисленные травмы. По предварительным данным, его смерть наступила за три дня до того.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили бензопилу, три канистры с горюче-смазочной жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие принадлежности, с помощью которых злоумышленник, вероятно, планировал скрыть следы преступления расчленив тело и вывезти его из квартиры.

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Приготовил бензопилу и пакеты: в Киеве иностранец убил друга и хотел расчленить

Пресс-служба прокуратуры Киева

Приготовил бензопилу и пакеты: в Киеве иностранец убил друга и хотел расчленить

Пресс-служба прокуратуры Киева

В ходе проведения первоочередных следственных действий, в том числе обработки записей с камер видеонаблюдения и допросов свидетелей, правоохранители выяснили о причастности к убийству 23-летнего гражданина Азербайджана, который оказался знакомым погибшего.

На данный момент согласовано сообщение о подозрении указанному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 1 статьи 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Однако, на данный момент известно, что подозреваемый сбежал из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разыскивают опасного маньяка, который, по предварительным данным, совершил убийство и 4 нападения.

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Место
Украина Киев
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Валевич Борис
Валевич Борис
милые бранятся - только тешатся
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
ограинзге мир
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