Приезжают на "скорой": в Киеве активизировались опасные преступники

В Киеве орудуют мошенники, приезжающие на авто, похожем на машину "скорой помощи".

О том, как ее родственников обманули злоумышленники, написала Анна Майко в группе "Оболонский район г. Киева" в Facebook.

"31 мая с 11:00 до 11:30 на улицу Мате Залки, 7/5 (Оболонский район. ― Ред.) к 1 парадному приезжала скорая. Это были мошенники, они обманным путем забрали все деньги у моих бабушки и дедушки. Они позвонили им на городской номер и сказали, что их дочь (моя мама) попала в больницу, и срочно нужны деньги. Люди пожилые, очень доверчивые, опомнились, как отдали все деньги", ― рассказала женщина.

Пост Елены Майко распространили в сообществе "Киев Оперативный", где в комментариях нашлись и другие пострадавшие от такой схемы.

"Уже даже днём? Раньше было, что в 3:00-4:00 утра звонили, когда человек сонный и не может всего понять", ― написал Сергей Ляшок.

"Вот когда просила выставить мой пост о предупреждении, что возобновился этот вид мошенничества, мне было отказано", ― пожаловалась Алеся Шульга.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве появились мошенницы, которые "охотятся" за детьми.