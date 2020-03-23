В Киеве полиция оцепила поезд из ЕС с больными: людей через несколько часов отправили по домам. Фото ивидео

На Центральный железнодорожный вокзал Киева прибыл поезд из Риги, в котором могли находиться больные коронавирусом люди. Его тут же оцепила полиция и автобусы с водителями в защитных костюмах.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий, водители заявили, что ждут жителей Житомира, которые вернулись из-за границы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На вокзал в Киеве прибыл поезд из Риги

На вокзал в Киеве прибыл поезд из Риги

На вокзал в Киеве прибыл поезд из Риги

"Мы приехали забраить граждан, которые проживают в городе Житомир", – сказал один из водителей, отказываясь отвечать на остальный вопросы.

При этом в сети появлялась информация о том, что в вагонах прибывшего поезда находились люди с температурой 40 градусов.

Также на вокзале были замечены бусы из Кировоградской области и Днепра. При этом их водители заявили, что не знали о том, что им придется перевозить пассажиров, которые могут быть инфицированы. Один мужчина признался, что транспорт прибыл в Киев по распоряжению Днепропетровского облсовета.

На вокзал в Киеве прибыл поезд из Риги

На вокзал в Киеве прибыл поезд из Риги

На вокзал в Киеве прибыл поезд из Риги

Спустя несколько часов людей все же выпустили из вагонов и они бросились врассыпную. Их тут же начали распределять по автобусах в регионы. Также были замечены скорые, которые уезжали с перрона. Некоторых людей родственники забирали личным транспортом.

При этом никого из прибывших не отправили под обсервацию и карантин. Вскоре в Минздраве сообщили, что у пассажиров поезда, который эвакуировал украинцев из Латвии, коронавирус не обнаружен.

"Поезд из Риги прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке", – пояснили в министерстве.

Некоторых людей развозят по регионах

Люди бросились в рассыпную после открытия вагонов

Люди бросились в рассыпную после открытия вагонов

По официальным данным, результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.

Кроме того, все эвакуированные подписали обязательное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор.

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