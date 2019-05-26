Претендент на пост главы СБУ угодил в скандал с парковкой: что произошло

Генерал Андрей Кмита, которому прогнозируют место главы СБУ в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, припарковался в Киеве, нарушив ПДД.

Подтверждающие фото и видео появились на странице сообщества "ЗупиниЛося" в Facebook. Он поставил автомобиль в неположенном месте.

"В 2019 году настала пора Land Cruiser, который согласно инфы наших любознательных зрителей, зарегистрирован 17 апреля 2019 года. На нем господин Кмита со своей успешной бизнесвумен-женой запарковался с произвольным нарушением ПДД", – сказано в сообщении.

Андрей Кмита Скриншот из видео

Кмита на слова о его нарушении решил ответить контратакой. Он открестился от обвинений и заявил, что активист и вовсе пьян. "Несет, как от помойного ведра", – вмешалась в разговор супруга Кмиты.

Далее генерал показательно пригрозил вызывать полицию, однако, так и не решившись набрать номер, сел в машину и уехал.

Машина Кмиты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Новопечерских Липках "героиня парковки" устроила скандал с охраной.

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