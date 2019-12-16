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16 декабря • обновлено в 12:27
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Без пробок, маршруток и хаотичных застроек: Кличко рассказал о новом Генплане Киева

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Мэр Киева Виталий Кличко выступил на международном форуме "Будущее Киева", где презентовали проект нового Генплана города. В частности, мэр заявил, что Генплан станет предметом общественных слушаний, а также очертил ряд инфраструктурных вызовов, стоящих перед столицей.

Представленный Генеральный план столицы – это проект основного градостроительного документа города, который должен стать платформой для инновационных решений и способствовать успешной реализации стратегии развития Киева, сказано в сайте пресс-службы мэра.

OBOZREVATEL собрал главное из выступления мэра.

Виталий Кличко выступил на презентации Генплана столицы

Виталий Кличко выступил на презентации Генплана столицы

kiev.klichko.org

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Обсуждение Генплана столицы стартует в начале 2020

Как отметил мэр, предложения, коррективы и замечания общественности по Генплану будут учтены до принятия основного градостроительного документа столицы. Он отметил, что столичная власть работает открыто и на форуме представляет наработки специалистов, архитекторов и урбанистов.

"Это своеобразная матрица. Далее, уже на начале следующего года, стартуют общественные слушания и обсуждения. По результатам которых в проект будут вносить коррективы, предложения киевлян. учтет замечания общественности. В слушаниях смогут принять участие все неравнодушные киевляне ", – подчеркнул Кличко.

По словам мэра, его команда будет готова учесть рекомендации и внести коррективы.

Виталий Кличко выступил на презентации Генплана столицы

Виталий Кличко выступил на презентации Генплана столицы

kiev.klichko.org

Генплан поможет преодолеть инфраструктурные вызовы

По словам Кличко, принятие нового Генплана поможет преодолеть сложные условия для передвижения по городу – транспортные пробки, небрежные парковки, пресловутые маршрутки. Также, по его словам, неудовлетворительным для европейской столицы является и уровень развития метро.

"Нам необходимо найти значительные средства на строительство станций метрополитена. Прежде всего, продолжить его линии на Виноградарь и Троещину", – подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева отметил необходимость завершения строительства подходов к Дарницкому железнодорожно-автомобильному мосту, возведения вокзала на Выдубичах а также строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок – вблизи станций метро и на въездах в город.

Виталий Кличко выступил на презентации Генплана столицы

Виталий Кличко выступил на презентации Генплана столицы

kiev.klichko.org

Хаотичная застройка в столице должна прекратиться

Мэр подчеркнул, что Генплан в частности основывается на глубоком анализе планов застройки.

"Хаотичная застройка столицы должна прекратиться! А разрешения на строительство должны предоставляться с учетом развития инфраструктуры конкретной территории. А также – уровня влияния строительства на такие территории", – сказал Кличко.

По его словам, планирование застройки территорий должно быть тесно связано с созданием объектов социальной инфраструктуры. В Генплане предусматривается анализ инвестиционных намерений застройщиков, чего не делалось раньше.

"Эти вопросы нужно решать на законодательном уровне, путем расширения полномочий органа местного самоуправления в части функций градостроительного контроля", – отметил Кличко.

Мэр также отметил необходимость и в дальнейшем строить новые школы и детсады. А также - на установлении жесткого контроля за комплексностью застройки в столице.

Отдельно он отметил необходимость установить строгий регламент ограничений высоты застройки в историческом центре.

"Мы должны сохранить исторический облик Киева, его достопримечательности и особую архитектуру. В решении этих вопросов должен помочь новый историко-архитектурный опорный план города. И мы рассчитываем на помощь Министерства культуры в скором завершении и согласовании этого критически необходимого столице документа", – добавил Кличко.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визитах в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Очередная дурь от Кличко, когда все скверы, парки, детские площадки, аптостоянки, спортивные площадки застроили с подачи Кличка, Кличко взялся за генплан чтобы все нарушения градостроительства Киева Кличком узаконить в новом Генплана. Главное что врет, врет, и снова врет , как Порошенко, два сапога пара!
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