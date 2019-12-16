Без пробок, маршруток и хаотичных застроек: Кличко рассказал о новом Генплане Киева

Мэр Киева Виталий Кличко выступил на международном форуме "Будущее Киева", где презентовали проект нового Генплана города. В частности, мэр заявил, что Генплан станет предметом общественных слушаний, а также очертил ряд инфраструктурных вызовов, стоящих перед столицей.

Представленный Генеральный план столицы – это проект основного градостроительного документа города, который должен стать платформой для инновационных решений и способствовать успешной реализации стратегии развития Киева, сказано в сайте пресс-службы мэра.

OBOZREVATEL собрал главное из выступления мэра.

Виталий Кличко выступил на презентации Генплана столицы kiev.klichko.org

Новости Кличко провел в мэрии дипломатический прием по случаю Нового года и Рождества

Обсуждение Генплана столицы стартует в начале 2020

Как отметил мэр, предложения, коррективы и замечания общественности по Генплану будут учтены до принятия основного градостроительного документа столицы. Он отметил, что столичная власть работает открыто и на форуме представляет наработки специалистов, архитекторов и урбанистов.

"Это своеобразная матрица. Далее, уже на начале следующего года, стартуют общественные слушания и обсуждения. По результатам которых в проект будут вносить коррективы, предложения киевлян. учтет замечания общественности. В слушаниях смогут принять участие все неравнодушные киевляне ", – подчеркнул Кличко.

По словам мэра, его команда будет готова учесть рекомендации и внести коррективы.

Виталий Кличко выступил на презентации Генплана столицы kiev.klichko.org

Генплан поможет преодолеть инфраструктурные вызовы

По словам Кличко, принятие нового Генплана поможет преодолеть сложные условия для передвижения по городу – транспортные пробки, небрежные парковки, пресловутые маршрутки. Также, по его словам, неудовлетворительным для европейской столицы является и уровень развития метро.

"Нам необходимо найти значительные средства на строительство станций метрополитена. Прежде всего, продолжить его линии на Виноградарь и Троещину", – подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева отметил необходимость завершения строительства подходов к Дарницкому железнодорожно-автомобильному мосту, возведения вокзала на Выдубичах а также строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок – вблизи станций метро и на въездах в город.

Виталий Кличко выступил на презентации Генплана столицы kiev.klichko.org

Хаотичная застройка в столице должна прекратиться

Мэр подчеркнул, что Генплан в частности основывается на глубоком анализе планов застройки.

"Хаотичная застройка столицы должна прекратиться! А разрешения на строительство должны предоставляться с учетом развития инфраструктуры конкретной территории. А также – уровня влияния строительства на такие территории", – сказал Кличко.

По его словам, планирование застройки территорий должно быть тесно связано с созданием объектов социальной инфраструктуры. В Генплане предусматривается анализ инвестиционных намерений застройщиков, чего не делалось раньше.

"Эти вопросы нужно решать на законодательном уровне, путем расширения полномочий органа местного самоуправления в части функций градостроительного контроля", – отметил Кличко.

Мэр также отметил необходимость и в дальнейшем строить новые школы и детсады. А также - на установлении жесткого контроля за комплексностью застройки в столице.

Отдельно он отметил необходимость установить строгий регламент ограничений высоты застройки в историческом центре.

"Мы должны сохранить исторический облик Киева, его достопримечательности и особую архитектуру. В решении этих вопросов должен помочь новый историко-архитектурный опорный план города. И мы рассчитываем на помощь Министерства культуры в скором завершении и согласовании этого критически необходимого столице документа", – добавил Кличко.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визитах в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!