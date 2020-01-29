"Прекратить этот шабаш!" Появились неожиданные подробности закрытия "подпольного детсада" в Киеве

История с разгоном из-за звонка анонима детсада на улице Достоевского в Киеве, где якобы незаконно удерживали 11 детей, получила огласку в соцсетях.

Его владельцы и родители призывают украинцев помочь установить справедливость и не допустить закрытия заведения, которое они называют частным детским пространством. Об этом написала в Facebook одна из мам Светлана Богдан.

Напомним, что полиция Киева в своем посте в соцсети утверждала, мол, дети "находились в так называемом детском саду, который не имеет разрешительных документов и не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям". При этом люди в комментариях выразили сомнения, что правоохранителей поступили правильно, разогнав его.

Полиция разогнала детское пространство на Подоле в Киеве

А вот Светлана Богдан, мама воспитанницы этого учреждения на Подоле, заявила, что история имеет и другую сторону. По ее словам, детское пространство организовала Марина Осипова в частном доме.

"Оно было оснащено по самым высоким стандартам чистоты и гигиены, главный из которых – любовь к ребенку. Очаровало нас и внутреннее обустройство дома: здесь игрушки только из натуральных материалов, нет пластиковых, многие из них – ручной работы, вообще максимум естественного для игры (например, желуди или каштаны в корзинах). Повсюду – чистота, порядок", – убеждает она.

Условия в детском пространстве на Достоевского, 3

По ее мнению, настоящей причиной "спецоперации" полиции является отношение к детскому пространству соседа, который живет через забор от дома на Достоевского, 3 – в роскошном оранжевом особняке на Достоевского, 5.

Он, добавила Богдан, недоброжелательно относился к пребыванию детей на смежной с его домом территории. Например, постоянно жаловался на шум и то, что родители парковали автомобили у его дома. Позже их стали оставлять в другом месте, однако сосед не успокоился.

"Жаловался в полицию, а однажды Марина Осипова во время прогулки с малышами слышала, как он кричал с балкона о том, что "не для того построил себе дом за миллион, чтобы его беспокоили дети". И пообещал "не пожалеть денег, чтобы прекратить этот детский шабаш", – отметила Светлана.

Дом недовольного соседа по улице Достоевского, 5 Facebook/Светлана Богдан

Она предполагает, что сосед, видимо, таки достиг своей цели, поскольку заведение "разогнали". При этом считает, что приезд правоохранителей и представителей соцслужб, вероятно, был только акцией устрашения – чтобы родители перестали водить детей в "пространство, где им хорошо и где их любят". Ведь им даже напоминали, мол, в следующий раз ребенка "будете забирать уже с участка".

Условия в детском пространстве на Достоевского, 3

"Наше детское пространство закроет свои двери. Когда в последний раз заберу оттуда ребенка, я буду плакать. Живите счастливо в своем оранжевом доме, соседи с Достоевского, 5. Вы вряд слышали о такой санитарно-гигиенической норме, как любовь к ребенку. А я знаю цену этой любви, которую никакими деньгами не измеришь. Здесь, на Достоевского, 3, моего ребенка действительно любили", – подытожила Богдан.

Условия в детском пространстве на Достоевского, 3

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 января полиция прибыла на анонимный вызов в Подольский район Киева, где на улице Достоевского был обнаружен детский сад, который функционировал незаконно. На месте происшествия полицейские увидели 11 малолетних детей.

Вскоре полиция закрыла уголовное производство по факту незаконного содержания детей в частном детском саду, открытое несколько после анонимного звонка.

В сети показали ужасные условия в "подпольном детсаду" на территории частного дома в Подольском районе Киева. По словам правоохранителей, родители отдавали туда детей добровольно.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся