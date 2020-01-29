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29 января • обновлено в 11:21
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"Прекратить этот шабаш!" Появились неожиданные подробности закрытия "подпольного детсада" в Киеве

1.7т
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История с разгоном из-за звонка анонима детсада на улице Достоевского в Киеве, где якобы незаконно удерживали 11 детей, получила огласку в соцсетях.

Его владельцы и родители призывают украинцев помочь установить справедливость и не допустить закрытия заведения, которое они называют частным детским пространством. Об этом написала в Facebook одна из мам Светлана Богдан.

Напомним, что полиция Киева в своем посте в соцсети утверждала, мол, дети "находились в так называемом детском саду, который не имеет разрешительных документов и не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям". При этом люди в комментариях выразили сомнения, что правоохранителей поступили правильно, разогнав его.

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Полиция разогнала детское пространство на Подоле в Киеве

Полиция разогнала детское пространство на Подоле в Киеве

А вот Светлана Богдан, мама воспитанницы этого учреждения на Подоле, заявила, что история имеет и другую сторону. По ее словам, детское пространство организовала Марина Осипова в частном доме.

"Оно было оснащено по самым высоким стандартам чистоты и гигиены, главный из которых – любовь к ребенку. Очаровало нас и внутреннее обустройство дома: здесь игрушки только из натуральных материалов, нет пластиковых, многие из них – ручной работы, вообще максимум естественного для игры (например, желуди или каштаны в корзинах). Повсюду – чистота, порядок", – убеждает она.

Условия в детском пространстве на Достоевского, 3

Условия в детском пространстве на Достоевского, 3

По ее мнению, настоящей причиной "спецоперации" полиции является отношение к детскому пространству соседа, который живет через забор от дома на Достоевского, 3 – в роскошном оранжевом особняке на Достоевского, 5.

Он, добавила Богдан, недоброжелательно относился к пребыванию детей на смежной с его домом территории. Например, постоянно жаловался на шум и то, что родители парковали автомобили у его дома. Позже их стали оставлять в другом месте, однако сосед не успокоился.

"Жаловался в полицию, а однажды Марина Осипова во время прогулки с малышами слышала, как он кричал с балкона о том, что "не для того построил себе дом за миллион, чтобы его беспокоили дети". И пообещал "не пожалеть денег, чтобы прекратить этот детский шабаш", – отметила Светлана.

Дом недовольного соседа по улице Достоевского, 5

Дом недовольного соседа по улице Достоевского, 5

Facebook/Светлана Богдан

Она предполагает, что сосед, видимо, таки достиг своей цели, поскольку заведение "разогнали". При этом считает, что приезд правоохранителей и представителей соцслужб, вероятно, был только акцией устрашения – чтобы родители перестали водить детей в "пространство, где им хорошо и где их любят". Ведь им даже напоминали, мол, в следующий раз ребенка "будете забирать уже с участка".

Условия в детском пространстве на Достоевского, 3

Условия в детском пространстве на Достоевского, 3

"Наше детское пространство закроет свои двери. Когда в последний раз заберу оттуда ребенка, я буду плакать. Живите счастливо в своем оранжевом доме, соседи с Достоевского, 5. Вы вряд слышали о такой санитарно-гигиенической норме, как любовь к ребенку. А я знаю цену этой любви, которую никакими деньгами не измеришь. Здесь, на Достоевского, 3, моего ребенка действительно любили", – подытожила Богдан.

Условия в детском пространстве на Достоевского, 3

Условия в детском пространстве на Достоевского, 3

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 января полиция прибыла на анонимный вызов в Подольский район Киева, где на улице Достоевского был обнаружен детский сад, который функционировал незаконно. На месте происшествия полицейские увидели 11 малолетних детей.

  • Вскоре полиция закрыла уголовное производство по факту незаконного содержания детей в частном детском саду, открытое несколько после анонимного звонка.

  • В сети показали ужасные условия в "подпольном детсаду" на территории частного дома в Подольском районе Киева. По словам правоохранителей, родители отдавали туда детей добровольно.

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Автор
Марта Рок
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
расследование детский сад
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