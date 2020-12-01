Предприниматели провели под Радой массовый митинг и пригрозили новыми протестами

Под стенами Верховной Рады в Киеве во вторник, 1 декабря, предприниматели со всей Украины собрались на налоговый майдан. Митингующие перекрывали движение в правительственном квартале, в обоих направлениях по улице Грушевского.

Как сообщают в группе "Підприємці України/SaveФОП" в Facebook, они требовали не вводить карантинные ограничения для малого бизнеса и принять законопроекты для упрощенной системы налогообложения.

Позже протестующие направились маршем в сторону майдана Незалежности, перекрыли Крещатик, попросив при этом у киевлян прощения за причиненные неудобства.

В итоге Рада пошла навстречу предпринимателям и отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП.

Однако это не все требования, которые выдвигали митингующие, поэтому они решили обосноваться в Октябрьском дворце и продолжить протесты.

Как сообщили "Стране" в Федерации профсоюзов, они организуют ночевку и горячее питание в Октябрьском дворце для участников налогового майдана. "Решили: пусть служит людям, а не Лиге смеха. Сколько там может разместиться людей, мы не считали, но залы большие, думаю, несколько тысяч. Участники Налогового майдана остаются ночевать в Киеве, они уже готовят спальники, карематы", – рассказала представитель Федерации профсоюзов Наталия Землянская.

Сами профсоюзы планируют присоединиться к акциям протеста ФЛП уже с завтрашнего дня, 2 декабря.

"Выйдут профсоюзы, работники "Антонова", а с 3 декабря – учителя, которым еще на год отложили повышение зарплат. Будет, как минимум, 5 тысяч человек", – говорит Землянская.

Митинг предпринимателей Facebook Ксении Ляпиной

Налоговый майдан Facebook Ксении Ляпиной

Митингующие перекрыли Грушевского Полиция

Митинг под Радой SergUA63, Twitter

Бизнес против локдауна SergUA63, Twitter

Предприниматели устроили налоговый майдан SergUA63, Twitter

Бизнес уже бунтовал

Под лозунгом "Детенизация – это цивилизация!" предприниматели требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возвращении всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Впоследствии в Раде заявили, что перенесут на год решение об обязательном использовании кассовых аппаратов. Но в тот же день Рада провалила этот законопроект.

В итоге глава финансового, таможенного и налогового Комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев заявил, что вокруг обязательного установления РРО физическими лицами предпринимателями существует много мифов, которые "теневики" хотят создать специально, чтобы сорвать налоговую реформу в Украине.

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