Предприниматели устроили массовые протесты под Радой, произошли столкновения. Фото и видео

В пятницу, 4 декабря, движение "SaveФОП!" устроило протестную акцию "Налоговый майдан" под Верховной Радой Украины. Она длилась с 9 до 16 часов.

В частности, митингующие потребовали отмены карантинных ограничений для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и 3993 о налоговых льготах.

OBOZREVATEL следил за развитием событий онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предприниматели устроили массовый митинг под Верховной Радой.

ФЛП требуют от Рады законопроектов с налоговыми упрощениями.

Митингующие прошли колоннами по Крещатику.

По информации на Telegram-канале патрульной полиции Киева, митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях (от Крепостного переулка до Европейской площади), а также выезд на улицу Институтскую.

Также стало известно, что возле Верховной Рады произошли стычки митингующих с полицией.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, участники акции колоннами двинулись на Майдан Незалежности, в результате чего движение транспорта по Крещатику прекратилось. Спустя некоторое время его возобновили. С Майдана участники многочисленного митинга переместились под Офис президента, а затем снова вернулись к парламенту.

Колонны с участниками акции "Save ФОП" пришли под ОПУ.

Протест ФЛП переместился на Банковую.

На акцию приехали ФЛП со всей Украины.

Марш участников протеста центром Киева

Предприниматели озвучили требования к Верховной Раде.

Между тем пресс-служба Министерства внутренних дел Украины отметила, что полиция взяла под усиленную охрану центральную часть Киева, чтобы обеспечить публичную безопасность и правопорядок во время акции протеста.

Кроме того, граждан заранее предупредили о возможном ограничении дорожного движения отдельными центральными улицами столицы и призвали водителей заранее спланировать маршруты.

Приятия каких законопроектов требуют ФЛП?

Законопроектом №3853-1 предлагается установить предельные объемы доходов для применения упрощенной системы налогообложения для первой – третьей групп плательщиков единого налога.

Для первой группы – 245 размеров минимальной заработной платы (МЗП);

для второй группы – 1230 размеров МЗП;

для третьей группы – 1720 размеров МЗП.

В законопроекте №3853-2 для третьей группы установлен порог 4025 размеров МЗП. Кроме того, в обоих документах восстанавливается право плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций (РРО) с установкой порогового значения объема дохода в 820 размеров МЗП, что соответствует увеличению размера минимальной заработной платы в 2015-2020 годах.

Еще одна норма, предусмотренная этими законопроектами – отмены механизма кэш-бэк.

Что касается законопроекта №3993, то он предусматривает два ключевых изменения. Авторы инициативы назвали основной целью документа нормирование порядка отражения полученных доходов ФЛП.

Предлагается, чтобы через сохранение возможности ежедневного отражения полученных доходов в Книге учета предприниматели могли вести учет доходов и расходов для формирования показателей налоговой отчетности.

Поэтому, законопроектом предусматривается:

сохранение изменений по ведению учета в произвольной форме путем помесячного отражения доходов и расходов;

введение правила, которое позволит, чтобы в случае регистрации Книги учета доходов и ее ежедневного ведения она считалась достаточным основанием для формирования показателей налоговой отчетности.

Напомним, 1 декабря монобольшинство Верховной Рады поддержало отсрочку введения регистраторов расчетных операций на год. Теперь физические лица – предприниматели будут обязаны обзавестись кассовыми аппаратами лишь в январе 2022 года.

Результатом такого решения может стать недополучение миллиардов бюджетами всех уровней, а также Пенсионным фондом. Еще одна угроза – вероятный отказ МВФ в предоставлении Украине нового транша (ведь введение РРО было одним из условий меморандума).

Согласно документу, устанавливать РРО для дистанционных услуг вовсе будет не нужно. Из этого следует, что если работать в онлайн-магазине, то учитывать свои обороты и справедливо платить налоги якобы не нужно. Кроме того, обороты привязали к минималке.

По информации OBOZREVATEL, движение физлиц-предпринимателей может быть связано с Александром Герегой (собственник "Эпицентра"). Именно его люди якобы организовали штаб протеста в отеле "Киев".

Во время заседания Верховная Рада поддержала идею Зеленского раздать ФЛП по 8 тысяч гривен. Для этого приняли законопроекты 4429, 4430 и 4431.

Около 16:00 акция протеста завершилась, предприниматели разошлись.

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