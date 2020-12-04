Предприниматели устроили под Радой акцию протеста
В пятницу, 4 декабря, движение "SaveФОП!" устроило протестную акцию "Налоговый майдан" под Верховной Радой Украины. Она началась в 9:00.
В частности, митингующие потребовали отмены карантинных ограничений для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и 3993 о налоговых льготах. OBOZREVATEL следит за развитием событий онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По информации на Telegram-канале патрульной полиции Киева, митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях (от Крепостного переулка до Европейской площади), а также выезд на улицу Институтскую.
Напомним, 3 декабря под парламентом также прошел пикет при участии профсоюзов и предпринимателей. Люди требовали надлежащего финансирования госпредприятий, выплаты долгов по зарплатам и отмены антипрофсоюзных законопроектов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 декабря под Верховной Радой также протестовали ФЛП и представители профсоюзов.
Протесты у стен парламента были и 1 декабря. Тогда участники налогового "майдана" даже перекрыли движение в правительственном квартале.
В тот день Верховная Рада пошла им навстречу и отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП до января 2022 года.