Предприниматели собрались в центре Киева на массовый митинг: произошли столкновения с полицией

Анна Прийма Кияни 09:32, 15.12.2020 Обновлено: 14:19, 15.12.2020

Во вторник, 15 декабря, в центре Киева проходит масштабная акция движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!". На Майдане Незалежности между протестующими и полицией произошли столкновения.

Предприниматели потребовали отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Лидер "SaveФОП" Сергей Доротич отметил, что бизнесмены критически отнеслись к выплатам по 8000 гривен на время локдауна. "Единственная возможность покрыть расходы для бизнеса – возможность работать", – заявил он.

Участники протестов перекрыли движение по улице Грушевского, в центре образовались пробки. Позже они переместились от Верховной Рады Украины к Офису президента и зажгли там файеры.

Позже Доротич попытался достать из машины палатки и установить их на Майдане. Но ему помешали правоохранители, заблокировав авто. На подмогу Доротичу подоспели другие митингующие и начались столкновения. Против митингующих полиция применила баллончики со слезоточивым газом, а протестующие начали бросать дымовые шашки.

Предприниматели зажгли файеры под ОПУ.
Telegram-канал "Политика страны"
Митинг предпринимателей
Малый бизнес вышел под Раду
Митинг под охраной
Правоохранители под Радой
Охрана в центре усилена
Правоохранители усиленно охраняют протесты
Спецтехника в центре
Под Раду приехала спецтехника
Бизнес требует отменить карантинные ограничения

В связи с массовыми мероприятиями сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии усилили режим безопасности в центре.

Представители полиции диалога и профильных служб проводят с участниками акции профилактически-разъяснительную работу и предупреждают о недопустимости любых правонарушений.

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