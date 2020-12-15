Предприниматели собрались в центре Киева на массовый митинг: произошли столкновения с полицией
Во вторник, 15 декабря, в центре Киева проходит масштабная акция движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!". На Майдане Незалежности между протестующими и полицией произошли столкновения.
Предприниматели потребовали отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Лидер "SaveФОП" Сергей Доротич отметил, что бизнесмены критически отнеслись к выплатам по 8000 гривен на время локдауна. "Единственная возможность покрыть расходы для бизнеса – возможность работать", – заявил он.
Участники протестов перекрыли движение по улице Грушевского, в центре образовались пробки. Позже они переместились от Верховной Рады Украины к Офису президента и зажгли там файеры.
Позже Доротич попытался достать из машины палатки и установить их на Майдане. Но ему помешали правоохранители, заблокировав авто. На подмогу Доротичу подоспели другие митингующие и начались столкновения. Против митингующих полиция применила баллончики со слезоточивым газом, а протестующие начали бросать дымовые шашки.
В связи с массовыми мероприятиями сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии усилили режим безопасности в центре.
Представители полиции диалога и профильных служб проводят с участниками акции профилактически-разъяснительную работу и предупреждают о недопустимости любых правонарушений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 декабря Рада приняла закон, который на год откладывает введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
В тот же день под Радой собрались предприниматели. Они блокировали движение в правительственном квартале, затем пошли маршем в сторону Майдана и перекрыли Крещатик. В итоге Рада отсрочила введение кассовых аппаратов.
Принятие такой нормы учета – требование МВФ. Кроме того, отсрочка оставит в тени сотни тысяч ФЛП.