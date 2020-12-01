Предприниматели пошли маршем по центру Киева: Крещатик перекрыт

Протестующие под Верховной Радой 1 декабря в Киеве направились маршем в сторону Майдана Незалежности.

Предприниматели перекрыли Крещатик, попросив при этом у киевлян прощения за причиненные неудобства (чтобы посмотреть видео и фото, проскролльте страницу до конца).

"Уважаемые водители, в связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик, движение временно ограничено", – сообщили в патрульной полиции.

Протестующие предприниматели. Игорь Рец

Полиция охраняет митинг. Игорь Рец

Марш предпринимателей. Игорь Рец

Митинг охраняют правоохранители. Игорь Рец

Марш на Крещатик. Игорь Рец

Что требует бизнес

Участники акции выступили с требованием оставить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности

Также они против карантина выходного дня для малого и среднего бизнеса

Несколько тысяч митингующих прошли по Крещатику к Бессарабскому рынку и направились по улице Круглоуниверситетской к правительственному кварталу.

Марш предпринимателей

Митингующих собралось несколько тысяч

Митинг дошел до Бессарабки

Бизнес против локдауна

Митингующие возвращаются в правительственный квартал

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