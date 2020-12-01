Предприниматели пошли маршем по центру Киева: Крещатик перекрыт
Протестующие под Верховной Радой 1 декабря в Киеве направились маршем в сторону Майдана Незалежности.
Предприниматели перекрыли Крещатик, попросив при этом у киевлян прощения за причиненные неудобства (чтобы посмотреть видео и фото, проскролльте страницу до конца).
"Уважаемые водители, в связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик, движение временно ограничено", – сообщили в патрульной полиции.
Что требует бизнес
Участники акции выступили с требованием оставить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности
Также они против карантина выходного дня для малого и среднего бизнеса
Несколько тысяч митингующих прошли по Крещатику к Бессарабскому рынку и направились по улице Круглоуниверситетской к правительственному кварталу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее под лозунгом "Детенизация – это цивилизация!" предприниматели требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возвращении всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).
Впоследствии в Раде заявили, что перенесут на год решение об обязательном использовании кассовых аппаратов. Но в тот же день Рада провалила этот законопроект.
В итоге глава финансового, таможенного и налогового Комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев заявил, что вокруг обязательного установления РРО физическими лицами предпринимателями существует много мифов, которые "теневики" хотят создать специально, чтобы сорвать налоговую реформу в Украине.