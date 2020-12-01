Предприниматели пошли маршем по центру Киева: Крещатик перекрыт

Протестующие под Верховной Радой 1 декабря в Киеве направились маршем в сторону Майдана Незалежности.

Предприниматели перекрыли Крещатик, попросив при этом у киевлян прощения за причиненные неудобства (чтобы посмотреть видео и фото, проскролльте страницу до конца).

"Уважаемые водители, в связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик, движение временно ограничено", – сообщили в патрульной полиции.

Участники акции выступили с требованием оставить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности

Также они против карантина выходного дня для малого и среднего бизнеса

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