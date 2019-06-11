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/Новости Киева

Предложат Зеленскому: в Киеве нашли, куда перенести правительственный квартал

2.2тЧитать материал на украинском

Правительственный квартал предложили перенести из центра Киева в район "Телички" на юге столицы.

С такой инициативой выступил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в интервью "Интерфакс-Украина".

На месте "Телички" Парцхаладзе предлагает построить "Киев Сити", где должны расположиться административные здания и деловой центр. Парцхаладзе соответствующую идею намерен предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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"К слову, у меня еще с 2003 года есть идея создать на месте "Телички" так называемый "Киев Сити", подобно городу небоскребов за кольцевой дорогой в Париже. Перенести туда 1 миллион квадратных метров административных помещений. Сделать так называемый правительственный и деловой квартал, а помещения, которые освободятся в центре Киева продать, например, под гостиницы, культурные центры, возможно, жилье", — рассказал он.

По его словам, площадь, на которой может разместиться новый правительственный квартал в Киеве, составляет 100 гектаров, что в 5 раз больше за деловой центр в Москве.

Кабмин

Кабмин

oilreview.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы переехать из Администрации президента и избавиться от бортов №1. Он предпочел бы иметь рабочее место в более непринужденной обстановке.

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Место
УкраинаКиев
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Клюева Юлия
Клюева Юлия
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