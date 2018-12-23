МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

"Правильно сделали": скандал с избиением покупателей в магазине Киева получил продолжение

4.8тЧитать материал на украинском

Покупатели, которых избили охранники в киевском магазине "Фора", вели себя агрессивно и провоцировали конфликт.

Соответствующее видео опубликовано на странице в группе "Киев Оперативный" в Facebook, на котором видно, как двое мужчин на просьбу охранника не сидеть на ленте терминала, начали его обзывать и нецензурно выражаться (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Ты ничто", "Вызывай полицию на х*й", "А ты кто, кем ты себя называешь", — начали диалог покупатели.

Новости
В Киеве женщина с маленьким сыном ''обнесла'' магазин: момент попал на видео

Далее мужчины перешли на обзывательства: "Потому что ты (охранник. – Ред.) стоишь и в пол смотришь, поэтому ты Алеша", "У тебя на е*але написано, что тебя так зовут".

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Пользователи соцсети в комментариях под видео полностью поддержали охранника: "Правильно сделали что отп*дили эту гопоту, не повадно быкоте остальной будет, орлы обос*ные", "Тепер видно, что парни очень просили, чтобы им надавали", "Сейчас такая наглая молодежь, только палка над головой им помогает. Понимают только силу. Хватит их защищать, обнаглели".

"Правильно сделали": скандал с избиением покупателей в магазине Киева получил продолжение

Скрин

"Правильно сделали": скандал с избиением покупателей в магазине Киева получил продолжение

Скрин

Как писал OBOZREVATEL, в начале декабря в харьковском супермаркете "Рост" по ул. Шевченко сотрудник полиции охраны застрелил покупателя после того, как тот накинулся на него с ножом. Сообщается, что убитый отказался оплачивать товар.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
3
Смешно
8
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Muschenko Alexandr
Muschenko Alexandr
Не трогай АТО,засранец,это могут быть херои-наварассы,сепары такие как ты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Не чего удивительного, судя по комментариям такого быдла не мало на Украине
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
эти мразей нужно по стенке разазать твари
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, А если это херои АТО?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наши блоги