"Правильно сделали": скандал с избиением покупателей в магазине Киева получил продолжение

Покупатели, которых избили охранники в киевском магазине "Фора", вели себя агрессивно и провоцировали конфликт.

Соответствующее видео опубликовано на странице в группе "Киев Оперативный" в Facebook, на котором видно, как двое мужчин на просьбу охранника не сидеть на ленте терминала, начали его обзывать и нецензурно выражаться (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Ты ничто", "Вызывай полицию на х*й", "А ты кто, кем ты себя называешь", — начали диалог покупатели.

Далее мужчины перешли на обзывательства: "Потому что ты (охранник. – Ред.) стоишь и в пол смотришь, поэтому ты Алеша", "У тебя на е*але написано, что тебя так зовут".

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Пользователи соцсети в комментариях под видео полностью поддержали охранника: "Правильно сделали что отп*дили эту гопоту, не повадно быкоте остальной будет, орлы обос*ные", "Тепер видно, что парни очень просили, чтобы им надавали", "Сейчас такая наглая молодежь, только палка над головой им помогает. Понимают только силу. Хватит их защищать, обнаглели".

Скрин

Скрин

Как писал OBOZREVATEL, в начале декабря в харьковском супермаркете "Рост" по ул. Шевченко сотрудник полиции охраны застрелил покупателя после того, как тот накинулся на него с ножом. Сообщается, что убитый отказался оплачивать товар.