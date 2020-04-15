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15 апреля • обновлено в 16:45
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После зачистки "город бездомных" в Киеве появилась новая проблема

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Киевский микрорайон Позняки-8 коммунальные службы полностью зачистили от несанкционированной свалки и "города бездомных", которые беспокоили местных жителей. Теперь же жильцы пытаются справиться с новой проблемой – обустройством на пустыре паркинга.

Корреспондент OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк, побывавший на месте, рассказал, как обстоят дела на сегодняшний день, поделился фото и видео.

Беспокойство людей вызвал тот факт, что коммунальные службы вырезают все молодые деревья, которые находились у забора открытой парковки. Жители близлежащих домов считают, что деревья режут, чтобы перенести забор и увеличить количество паркомест.

На "Позняках-8" собираются строить паркинг

На "Позняках-8" собираются строить паркинг

На "Позняках-8" собираются строить паркинг

На "Позняках-8" собираются строить паркинг

На "Позняках-8" собираются строить паркинг

На "Позняках-8" собираются строить паркинг

На "Позняках-8" собираются строить паркинг

На "Позняках-8" собираются строить паркинг

Остальную часть жителей парковка устраивает, но беспокоит то, что после завершения карантина свалки могут снова появиться, прежде всего, по той причине, что свою работу возобновит пункт приема вторичного сырья. По словам жителей близлежащих домов, этот пункт использовал пустырь как полигон для сортировки и хранения мусора.

В ноябре 2019 года Дарницкая РГА рекомендовала Департаменту градостроительства и архитектуры перенести пункт приема вторсырья в промзону. В Департаменте пообещали, что вопрос будет рассмотрен с ближайшее время.

После зачистки "город бездомных" в Киеве появилась новая проблема
После зачистки "город бездомных" в Киеве появилась новая проблема
После зачистки "город бездомных" в Киеве появилась новая проблема

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Темы
Эксклюзив Жалобы киевлян
Персона
Вячеслав Буткалюк
Место
Украина Киев
Тег
застройщик
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